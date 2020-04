Z dílny ROUVY VirtualTraining Vimperk vzešla krásná, ale také hodně náročná šumavské etapa. Ta startovala v Rejštějně a přes Čeňkovu pilu a Srní vedla na Prášily a Hůrku do Gerlovy huti.

„Bylo to opravdu hodně náročné. Chtěla jsem do toho hned od startu šlápnout a začátek mi opravdu vyšel. Pak následoval pořádný krpál z Čeňkovy pily na Srní, ale ani pak to nebylo jednoduché, pořád se to houpe. Na Šumavě zkrátka žádná rovinka není,“ popsala trať zkušená závodnice a doplnila: „Jela jsem na trenažeru ve fitku, kde je hodně teplo. Venku by to bylo lepší, jelo by se v patnácti stupních a trochu foukal vítr. Nedalo se nikde odpočinout, po Srní je to tak trochu nahoru dolu, ale bez odpočinku. Od dvacátého kilometru jsem toho měla plné kecky.“

Jana Pichlíková pracuje od začátku dubna pro ROUVY, a tak i její pracovní náplní je šlapat na kole. „Je fakt, že jsem dopoledne nějaké dvě hodinky testovala na kole a byla zvědavá, jak večerní závod zvládnu. Na začátku jsem to napálila, tepově jsem to jela vyrovnaně, ale jak jsem již říkala, od dvacátého kilometru to hodně bolelo,“ svěřila se s pocity závodnice.

Horkou favoritkou závodu byla Italka Erica Magnaldiová, profesionálka, která má již na kontě 4. místo v závodě Kolem Ameriky a 10. na italském Giru. „Až jsem byla překvapená, že na začátku jedu před Erikou. Na začátku stoupání jsem byla na Čeňkově pile nějakých třicet metrů před ní. Ve stoupání však za to vzala a byla pryč. Má vrchařské dispozice, se svými šestačtyřiceti kily jí to jede jak po másle. Potvrdila svou formu. Ale já jsem se svým výkonem spokojená,“ doplnila Jana Pichlíková.

Pochvalu sklidila také od spolukomentátorů závodu Jiřího Lutovského a Tomáše Lachmana. „Já to slyšela online a člověka to samozřejmě potěší. Je příjemné poslouchat, když vás pochválí lidé, kteří tomu rozumí,“ svěřila se s úsměvem Jana Pichlíková a doplnila: „Neplánovaně jsem si tuto trať zajela dva dny před závodem. Ale v podstatně příjemnějším tempu, závod samotný byl pořádně těžký.“

Další virtuální závod této série čeká cyklisty ve středu 29. dubna a pojede se v okolí Lipna. Převýšení bude o polovinu menší, a trať o pět kilometrů delší. Mohlo by se tedy zdát, že bude závod snažší, ale na trenažerech je to trochu jinak. „Ještě jsem tuto trať ve virtuální podobě nejela, takže těžko říci, jak to bude náročné. Předpokládám podle profilu, že to bude něco jako Scarlino Scalo, co jsme jeli při Real Spring Classics. A to bylo pěkně těžké. V reálu si člověk může trochu oddychnout při sjezdech, na trenažeru ne. A tady to bude čtyřicet kilometrů. Tak uvidíme. V každém případě zvu všechny zájemce, ať si to s námi zkusí,“ doplnila k dalšímu závodu Jana Pichlíková.