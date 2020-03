„Dvaačtyřicáté místo v absolutním pořadí a druhé mezi ženami je super, mám velkou radost,“ hodnotila svůj výkon Jana Pichlíková a pokračovala: „Ještě před závodem jsem si tréninkově projela úvodních pět kilometrů trati. Říkala jsem si, že bych to mohla dát za hodinu patnáct, nakonec jsem z toho času ještě něco ubrala a dostala se pod minutu třináct.“

„Výjezd na Ventoux byl pořád do síly. Jede se více než hodinu konstantním tempem, aby to člověk vyjel. Není prostor si alespoň trochu odpočinout. Úplně jiná etapa než ty dvě předchozí. Zajímavé by bylo to jet v reálu. Sedmnáct kilometrů nevypadá nijak strašně, ale když je zdoláváte na převýšení čtrnácti set metrů, tak je to pořádný záhul. Ale cítím se super, pocitově i výsledkově to vyšlo výborně. Byl to pěkný zážitek,“ svěřila se po dojezdu páteční večerní etapy Jana Pichlíková.

Po třech závodech stále Jana Pichlíková vede celkové pořadí se dvě výhrami a jedním druhým místem. Italka Erica Magnaldiová vstoupila do seriálu právě závodem na Mt. Ventoux a pokud pojede i další etapy, bude největší soupeřkou strakonické závodnice. „Jezdí profesionální závody a v pátek bylo vidět, že je na tom fakt dobře. Šestnácté místo v absolutním pořadí hovoří za vše,“ uvedla ke své soupeřce Jana Pichlíková, která se již těší na čtvrtou etapu. Ta se jede v neděli 29. března opět od 18 hodin a cyklisté se přesunou do Itálie na Scarlino Scalo.