Extrémní závod Jindřichohradecký Lev přiláká v sobotu na jih Čech stovky sportovců i fanoušků. Účastníci se mohou těšit na náročnou trať plnou překážek a bohatý doprovodný program. Letos se na start postaví rekordních osm set závodníků, včetně 180 profesionálních vojáků.

Extrémní závod Jindřichohradecký lev. Jak vnímá Jiří Chalupský připomínky závodníků? | Video: Deník/ Jindřichohradecký Lev

Extrémní závod Jindřichohradecký Lev bude v sobotu na jihu Čech hlavním sportovním tématem. Každý rok organizátoři závodu zasílají všem účastníkům žádosti o zpětnou vazbu. Ředitel závodu Jiří Chalupský k tomu říká: "Zpětnou vazbu opravdu pečlivě vyhodnocujeme každý rok, takže dostáváme velké množství konstruktivních připomínek. Musím to zaklepat, ale tyto připomínky se obvykle týkají spíše přání závodníků, co by si přáli na trati vidět a zažít." A co tedy letos zažijí sportovci, kteří se rozhodli vytvořit týmy? Závod je sice otevřen i amatérům, ale je náročný, což Jiří Chalupský nezastírá. "Během celého dne je připraven bohatý doprovodný program, včetně výstavy vojenské techniky a zbraní. Diváci se mohou těšit na sportovní soutěže, možnost vyzkoušet si slaňování, dětskou překážkovou dráhu, dětský koutek s nafukovacím hradem, projížďky bojovou technikou a ukázky práce vojáků a záchranářů."

Zdroj: Deník/ Jindřichohradecký lev

O start v závodu v Jindřichově Hradci je velký zájem. Na trať se můžete přijít podívat jako fanoušci, ale už od března jsou všechna místa vyprodána. "To v letošním roce znamená, že máme osm set závodníků, z toho 180 jsou profesionální vojáci, kteří mají svou vlastní kategorii. Letos jsme kapacitu zvýšili o 100 závodníků."

V Jindřichově Hradci budou od rána do večera v sobotu sportovci běhat a překonávat různé překážky, některé z nich budou spojené i s vodními překážkami. "Hlavním bode programu je závod. Odstartuje v 10.00 kategorií Elite. Naváže Army závod, v 11.30 začne kategorie Open. Poslední startovní vlna je naplánovaná na 17.00."