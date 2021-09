Jednadvacítka v Č. Budějovicích s Albánií

Fotbalisty ČR do 21 let po výhře se Slovinskem v jejich druhém utkání kvalifikace mistrovství Evropy opět na stadionu Dynama v Č. Budějovicích čeká v pondělní podvečer souboj s Albánií.

Martin Vitík dal v zápase se Slovinskem vítězný gól českých fotbalistů do 21 let, kteří v dalším utkání kvalifikace ME U21 měli na programu v pondělí navečer další zápas proti Albánii. | Foto: Deník/ Jan Škrle

V prvním utkání se Slovinskem mladí Češi vyhráli 1:0 po hlavičce Martina Vitíka v předposlední minutě zápasu a věřili si i na Albánii: „Nechceme zápas podcenit, soupeř má urostlé hráče, ale i některé individuality, musíme si na ně dát pozor,“ uvedl před zápasem kapitán týmu Filip Kaloč pro svazový web. „Nepodceňujeme je, avšak ani nepřeceňujeme. Určitě máme dostatek kvalit na to je porazit,“ dodal. V bodový zisk věřil i trenér Jan Suchopárek: „Albánci mají výborné individuality, třeba Ernesta Muciho, který byl povolán z reprezentačního áčka. Jsem ale přesvědčen, že jsme schopni duel zvládnout,“ zdůraznil. Zápas jednadvacítek Česko - Albánie je na programu v pondělí navečer od 18 hodin.