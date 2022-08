HBC Strakonice – Šťáhlavy 31:31 (16:18). Branky: Bičiště 6, Landsinger 4 (2), Fencl 4, Miklas, Zach, Wildt 3, M. Nejdl 2 (1), Baierling, Samek 2, Nový, Kaplan 1 – Sedláček 13 (2), Kesl 5, Nolč 4, Brůha, Nosek 3, Ryba 2, Hörner 1. Rozhodčí: Moravec, Tůma. Vyloučení: 1:2. ŽK: 1:1. Góly ze sedmiček: 3:3.

„V prvním utkání jsme byli absolutně nekoncentrovaní, nebyli soustředění na zápas a vůbec nám to nesedlo,“ komentoval úvodní duel strakonický trenér Michal Zbíral. Podobně hovořil pro klubový web i strakonický střelec zápasu David Bičiště: „Nebyl to z naší strany povedený zápas. Remíza je spravedlivá, ale nemělo k ní vůbec dojít. Šťáhlavy jsou nováček první ligy a rozdíl soutěží měl být znát. Byli jsme všude o krok později, do utkání jsme se ani pořádně nedostali. Soupeř byl naopak nahecovaný, zápas ho víc bavil. Nebyl u nás problém s fyzičkou, ale s celkovým přístupem. Ten musíme zlepšit.“

Strakonice – Regensburg 29:28 (13:9). Branky: A. Nejdl 7, Kaplan 4, Wildt 3 (2), Krejčí, Fencl 3, Nový, Landsinger, Baierling 2, Miklas, Bičiště, Zach 1 – Singwald 9 (1), J. Simbech 6, S. Simbech, Goebel 4, Hass 2, Valentin Deml, Vincent Deml, Heinke 1. Rozhodčí: Skružný, Tůma. Vyloučení: 3:4. ČK: 0:1 (Heinke). Góly ze sedmiček: 2:2.

„Ve druhém utkání jsme zlepšili především výkon v obraně. Na druhou stranu mohl vypadat výsledek ještě lépe, ale zápas jsme pojali tak, že dostali prostor všichni kluci z levičky,“ hodnotil duel Michal Zbíral. „Oproti duelu se Šťáhlavy jsme odehráli dobré utkání. Vyplácel se nám zodpovědný přístup, i když pak se projevil úbytek koncentrace z naší strany a přišly nějaké nepřesnosti. Ale i když jde jen o přípravu, člověk by měl jít do každé situace stejně. Regensburg byl slabší soupeř, než s jakými se budeme potkávat v extralize, ale zase trochu specifický, německá házená je trochu jiná,“ komentoval utkání pro klubový web Adam Nejdl.

HBC Strakonice – Plauen 28:29 (12:16). Branky: A. Nejdl 6 (2), Wildt 5 (1), Bičiště 5, Fencl 4, Baierling, Krejčí 2, Landsinger, M. Nejdl, Samek, Zach 1 – Pelek, Linhart 6, D. Zbíral 5, Jahn 4, Šíra 3, Model, Kačín 2, Krüger 1. Rozhodčí: Skružný, Tůma. Vyloučení: 3:5. ŽK: 0:2. Góly ze sedmiček: 3:0.

„V posledním duelu jsme co nejvíce drželi sestavu ve složení, jak by měla vypadat v extralize. Bohužel jsme neproměňovali šance a nakonec o branku prohráli. Pozitivní bylo, že i když jsme prohrávali o šest branek, dokázali jsme se vrátit až do remízy a nevzdali jsme to,“ uvedl k utkání trenér.

Do startu extraligy zbývá čtrnáct dní. Co turnaj trenérovi ukázal? „Máme tam ještě mezery ve střelbě z dálky. Jsou tam věci, které jsou třeba dopilovat v obraně. Jsou to již jen drobnosti. Fyzicky jsme vydrželi hrát všechny zápasy, jak jsme chtěli. To je pozitivní. Na souhru je ještě čas. Jsme ve fázi, jaká se dala očekávat,“ doplnil Michal Zbíral.

Strakonické házenkáře čeká před startem sezony ještě jeden zápas. „Nepojal bych to jako generálku, protože poté, co jsme postoupili do extraligy, tak většina týmů, které by mohly sloužit pro genarálku, měly již naplánované soustředění. Pro nás byla generálka nyní o víkendu v těch třech zápasech. Ale jednáme o tréninkovém duelu znovu s týmem Šťáhlav. Bude to však spíše místo tréninku,“ doplnil strakonický trenér Michal Zbíral.