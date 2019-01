JINDŘICHŮV HRADEC - Lepší dárek si před Vánocemi a k padesátému výročí založení oddílu nemohly jindřichohradecké sportovní gymnastky nadělit. Minulý víkend v Liberci totiž dosáhly na největší úspěch v dějinách tohoto sportu pod hlavičkou Slovanu.

ÚSPĚCH. Trenérka gymnastek Miroslava Zádrapová (vpravo) se svou nejúspěšnější svěřenkyní Veronikou Sýkorovou. | Foto: archiv Deníku

Družstvo žen ve složení Veronika Sýkorová, Iva Novotná, Hana Horáková, Nikola a Nela Vaňáskovy totiž vybojovalo titul mistryň republiky v kategorii II. liga. Gymnastky Slovanu navíc dominovaly i v soutěži jednotlivkyň ve čtyřboji, kde na nejvyšší stupínek vystoupala Veronika Sýkorová. Pod mimořádným úspěchem je podepsána trenérka Miroslava Zádrapová, která nám odpovídala v následujícím rozhovoru.

Sportovní gymnastky vybojovaly titul mistryň republiky, trenérka Miroslava Zádrapová však tvrdí:

Kam lze tento výsledek v klubové historii jindřichohradecké sportovní gymnastiky zařadit?

„Úplně nejvýš! Něco podobného se za padesát let existence našeho oddílu ještě nepodařilo. Z osmnácti družstev, která se na šampionát kvalifikovala z krajských přeborů, jsme obsadili první místo před Sokolem Kampa a kladenskými gymnastkami. Navíc ve čtyřboji jednotlivkyň nenašla přemožitelku Veronika Sýkorová. Hned za ní skončila Iva Novotná, která v našem klubu hostuje z Veselí nad Lužnicí. Mimořádný úspěch ještě podtrhla Hana Horáková devátou příčkou, takže jsme měli čtyři závodnice v první desítce.“



Co všechno se za tímto skvělým počinem vlastně skrývá?

„Především spousta dřiny a tréninkové píle. Vloni děvčata skončila na druhém místě, rok před tím to byla pátá příčka. Z toho je patrné, že výkonnost má stoupající tendenci. Za libereckým úspěchem stojí podle mě vyrovnanost družstva a bodově náročné sestavy.“



Vítězství znamená zároveň postup Slovanu do tuzemské elitní společnosti. Nad první ligou už ční pouze šestičlenná extraliga, kde jsou zahrnuta vesměs tréninková centra s reprezentací, je to tak?

„Pro příští sezonu jsme se vítězstvím zařadili do osmičlenné první ligy, což už je skutečně velká konkurence. Zvlášť v porovnání s podmínkami, které mají jinde.“



Zázemí pro sportovní gymnastiku asi v tělocvičně Slovanu není ideální, že?

„To rozhodně ne. Už dlouho apelujeme na Slovan i město s žádostí o vybudování alespoň trochu důstojného stabilního zázemí. O gymnastickém sálu se hovoří už několik let v souvislosti s přestavbou stávající kuželny, ale stále je to pouze ve fázi studie. Každý trénink musíme těžké a objemné náčiní v tělocvičně nainstalovat a po tréninku zase pracně složit. Zkracuje nám to tréninkové jednotky a neustálá manipulace s gymnastickým nářadím výrazně snižuje jeho životnost. Kdybychom měli vlastní sálek, mohli bychom i lépe a intenzivněji trénovat. A úspěchy by přišly ještě dřív! Máme totiž stejně talentované závodnice jako jinde, ale tohle je brzdí v rozletu. Od roku 1962, kdy jsem do Slovanu přišla, se toho ve vybavenosti a zázemí pro náš sport příliš nezměnilo. Někdy se mi zdá, že město dá peníze pouze do věcí, z nichž profituje. Navíc současné zastupitelstvo podle mě sportu jako takovému v Jindřichově Hradci příliš nepřeje.“



Kolik máte nyní aktivních závodnic a kdo konkrétně se o ně trenérsky stará?

„V současnosti se soutěží aktivně účastní přes třicet děvčat ve všech kategoriích. Předsedkyní našeho oddílu je Zdeňka Musilová, trenérskou činnost mají na starosti Karel Parma, Hana Látová, Dita Jírová, Jiřina Dvořáková, Marta Gyselová, Alena Kešnarová, Lenka Jedličková a Ludmila Štufková.“



Oddíl sportovní gymnastiky Slovanu zítra pořádá slavnostní akademii k 50. výročí založení klubu. Oč se konkrétně jedná?

„Jde o setkání bývalých i současných závodnic, členů oddílu, trenérů, rodičů i dalších příznivců tohoto sportu. Konat se bude v sobotu v tělocvičně Slovanu. Od 16 hodin jsme připravili sportovní vystoupení současných členek oddílu, následovat bude neformální posezení. Tímto bych chtěla oslovit i některé bývalé členy, na něž se nám nepodařilo získat kontakt, aby se přišli podívat a zavzpomínat.“