Olymp zahájil ligu výtězně

JINDŘICHŮV HRADEC - Hokejbalisté Olympu J. Hradec vstoupili úspěšně do sezony ve druhé nejvyšší tuzemské soutěži. Na domácím hřišti na sídlišti Hvězdárna porazili po boji Most 3:2, když v závěru střetnutí přečkali i dvojnásobné oslabení. Na snímku odvrací míček do bezpečí před před gólmanem Ondřejem Průšou Martin Marko, za ním situaci jistí Petr Dalík (zprava).