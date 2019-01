Bilbao/Na šampionátu ve španělském Bilbau se na vybojování titulu světových vicemistryň podílelo i kvarteto Jihočechů, a to útočnice Tereza Šťastná, její otec Zdeněk Šťastný (oba Milevsko) v roli hlavního kouče, generální manažer reprezentace Milan Bubeníček z Písku a asistent trenéra Miloš Dvořák. Respondentem ke krátkému rozhovoru se stal právě posledně zmiňovaný, který trvale žije v Jindřiši u J. Hradce.

Ve španělském Bilbau se stali čeští inline hokejisté, v jejichž kádru byli i hráči Berounských Medvědů, mistry světa. - Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Josef Kardoš

Z MS žen v in-line hokeji FIRS se vrátila reprezentace ČR se ziskem stříbra.

Jak probíhala příprava, s jakým cílem jste jeli do Španělska?

S přípravou jsme začali o posledním dubnovém víkendu na zimním stadionu v Mělníku, kde jsme vytvořili náš dlouhodobý kemp. Každý víkend jsme se tam sjížděli k tréninku, ke dvěma přátelským zápasům do Mělníka přijela Francie. Obě utkání jsme prohráli, absolvovali jsme i turnaj v Hradci Králové a na závěr přípravy si ještě náš výběr zahrál v Praze proti mužům Apexu. Abych nezapomněl, na začátku června proběhlo v Chorvatsku soustředění. Do Bilbaa jsme jeli s jasným cílem získat medaili.



Španělsko příliš hokejová země není, byl o šampionát zájem?

Hokej na kolečkových bruslích je ve Španělsku více rozšířen než u nás. Oni tam mají čtyřikrát víc klubů v soutěžích než my, ale o mistrovství velký zájem nebyl. Nevelké hlediště jsme zažili plné jen v našem střetnutí s domácím výběrem a ve finále s USA, to se návštěva pohybovala okolo 500 diváků. Mně osobně vadil laxní přístup pořadatelů k plnění časového harmonogramu, pro ně prostě všechno je maňána. Projevilo se to třeba tím, že trénink naplánovaný na dvě odpoledne mohl začít až v půl čtvrté. Postupem času jsme si zvykli, že si raději nemáme nic přesně plánovat.



Bilbao ovšem není klasické Španělsko, je to největší město v Baskicku…

Je to tak, nacionalismus je tam cítit na každém kroku. Španělsky tam s vámi nikdo nepromluví, například majitel našeho hotelu chtěl komunikovat pouze baskicky. Ve městě je těžké se domluvit německy, anglicky, všude je plno přistěhovalců z Afriky a arabských zemí. V tavernách a restauracích je děsný nepořádek, vše se tam hází na podlahu. Brouzdáte se poté mezi čajovými sáčky, nedopalky, pytlíky od keksů a cukru. Asi jiný kraj, jiný mrav. O atmosféře v Bilbau nejlépe vypovídá fakt, že se závěrečného ceremoniálu nezúčastnil starosta města kvůli obavě z teroristického útoku.



Na turnaji jihočeskou čest hájila Tereza Šťastná, kterak se jí vedlo?

Jedná se o teprve šestnáctiletou útočnici, která i přes své mládí (narozena 1. října 1990) dostávala dost herního prostoru. Ve vypjatých chvílích sice občas špatně reagovala, ale to jen z důvodu jejích malých zkušeností. Pravdou je, že Tereza na šampionátu dávala důležité góly, hlavně ten v semifinále proti Francii se moc hodil.



Jak turnaj probíhal z pohledu české účasti?

Po vysoké výhře nad slabým Singapurem jsme prohráli s Francií. Následovala vítězství nad Británií a Španělskem, po nich už jsme měli jistotu postupu do semifinále. Bez nervů jsme si ještě zahráli pěkný zápas s USA a základní skupinu uzavřela snadná výhra nad Finskem, které turnaj odehrálo pouze se sedmi hráčkami. O postup do finále se holky střetly s Francií, bylo to letos potřetí, předtím třikrát prohrály, ale tentokrát měly více štěstí a výhrou se kvalifikovaly do boje o zlato. Proti Američankám nám utekl úvod, brzy jsme prohrávali 0:3 a nebylo co řešit. Finálovou atmosféru si tak aspoň na hřišti mohly zaslouženě vychutnat všechny hráčky ze střídačky, i obě brankářky.



Ziskem stříbra ČR vstoupila do historie…

Zatím vždy na prvních dvou místech končily týmy Kanady a USA, ale hráčky javorového listu letos neměly dostatek financí, aby mohly přijet. Stříbro tak konečně bral někdo jiný a tím pádem je nyní ČR třetí nejúspěšnější zemí šestileté historie šampionátů. Dosud reprezentace měla na kontě čtyři starty s bilancí dva bronzy, jedno čtvrté a jedno páté místo.



Jaké byly oslavy?

Decentní. Vlastně vše proběhlo v autobusu na sedmadvacetihodinové cestě na trase Bilbao – Mělník. Z dějiště jsme odjížděli večer po finále a dorazili až druhý den v noci, mně osobně cesta trvala ještě další čtyři hodiny navíc.



Na šampionát měla jet i vaše sedmnáctiletá dcera Nikola, proč zůstala doma?

Nika si loni udělala úraz, když si přetrhla přední křížový vaz. Lékaři jí ho vyndali, proto bylo koleno během sezóny nestabilní, musela kvůli tomu na plastiku. Reprezentační doktor Počepcov jí udělal nový vaz a pak celé jaro rehabilitovala. Příprava na in-line hokej jí proto utekla, ale nyní už naplno trénuje na sezónu na ledě. Chce se dát natolik dohromady, aby ji neminula nominace na juniorské MS 18, které se v únoru koná v kanadském Vancouveru.

Výsledky ČR

Základní skupina:

Singapur 15:0 (7:0), Šťastná 1, –Francie 1:4 (1:2), –V. Británie 4:2 (1:1), –Španělsko 5:4 (3:1), Šťastná 1, –USA 3:4 (2:2), Šťastná 1, –Finsko 5:1 (1:1), Šťastná 1.

Semifinále:

Francie 4:3 (2:2), Šťastná 1.

Finále:

USA 6:0 (3:0).

Konečné pořadí: 1. USA, 2. ČR, 3. Francie, 4. V. Británie, 5. Španělsko, 6. Finsko, 7. Singapur.