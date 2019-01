Teplota 31 stupňů Celsia, 60 kilometrů a převýšení trati 890 metrů. To byly tři základní údaje, které zajímaly o uplynulém víkendu bezmála 650 účastníků seriálu závodů Kolo pro život Česká spořitelna na horských kolech, který se jel v Jistebnici u Tábora.

Jindřichohradecká cyklistická stáj Bike sport Joma, část týmu (zleva): Rudolf Hronza, David Kníže, Pavel Šmíd a Tomáš Raba. | Foto: archiv

V Jistebnici se jel závod seriálu Kolo pro život

Pořadatelé odvedli velký kus práce, oproti minulým ročníkům pozměnili trasu, která dvakrát vedla jistebnickým náměstím, čímž se stal závod pro diváky velmi atraktivní.

Pro celý peloton včetně členů týmu Bike sport Joma J. Hradec bylo tentokrát největším soupeřem úmorné vedro, které po celou dobu závodu panovalo.

„Kdo pravidelně nedoplňoval tekutiny, brzy pocítil problémy. Že při vyhlašování výsledků bylo jméno našeho klubu opět slyšet, je zásluhou Rudolfa Hronzy, který v kategorii nad 60 let obsadil první místo a letos nezná soupeře, který by ho porazil,“ podotkl kapitán cyklistů Tomáš Raba.

Černou kaňkou sobotního závodu byl zásah vrtulníku záchranné služby k jednomu z vážně zraněných účastníků.

Již zítra se seriál Kolo pro život přesune do Příbrami.

Výsledky BS Joma

Kategorie 19–29 let: 13. David Kníže (59. celkově bez rozdílu kategorií).

Kategorie 40–49 let: 21. Tomáš Raba (139,), 41. David Dvořák (168.).

Kategorie 50–59 let: 7. František Spurný (189.).

Kategorie nad 60 let: 1. Rudolf Hronza (168.).