V 10. etapě Dakaru si Jihočech připadal trochu jak v akčním filmu. V jednom místě totiž musel za jízdy seskočit ze své čtyřkolky. „Vjel jsem do nějaké vykopané díry a čtyřkolka udělala kotrmelec. Stihl jsem vyskočit vedle, aby na mě čtyřkolka nespadla. Jinak by to byl problém. Naštěstí jsem stihl hodně přibrzdit, než se to stalo,“ prozradil jezdec týmu Barth Racing, který dojel pátý a průběžně poskočil už na fantastické čtvrté místo.

Rychlostní zkouška desáté etapy měřila 375 kilometrů a zavedla závodníky také do skal. Než se do nich Tůma dostal, velmi zblízka ochutnal saúdskoarabský písek. „Ten pád přišel někde na dvoustém kilometru. Zničehonic se tam objevila vyhrabaná díra. Nevím, co tam kdo dělal. Jsem rád, že jsem z toho vyvázl bez zranění. Čtyřkolka to trochu schytala. Přišel jsem o zpětné zrcátko a praskl mi štítek, ale mohlo to dopadnout daleko hůř,“ popsal českokrumlovský rodák.

Středeční trasa jinak Tůmovi pocitově seděla a přišla mu zajímavá. „Ze začátku se jelo trochu dunami, pak zase údolími a byl tam nakonec i na pohled hezký průjezd skalami,“ nastínil. „Ale bylo to tam docela nebezpečné, protože v některých místech to bylo tak úzké, že auta, která nás předjížděla, by se vedle nás nevešla. Takže jsem raději občas zastavil a uhnul se jim.“

I díky technickým problémům Američana Copettiho se už člen Barth Racing Teamu posunul na čtvrté místo. „Snažím se na to nemyslet a soustředit se na svou jízdu. Jezdecky už to třetí místo není možné dosáhnout, můžu se posunout jen v případě, že někdo nedojede. Stejně tak, jak jsem se posunul tentokrát. A kdybych na to myslel, akorát můžu sám udělat chybu. Dnes jsem třeba málem vletěl do jednoho stromečku,“ dodal Tůma.