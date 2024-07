Nový kádr Jihostroje České Budějovice je připravený na sezonu 2024/25. I s novým trenérem. S Jihostrojem se rozloučilo šest hráčů, pět nových tváří včetně vlastních odchovanců naopak nový trenér Zdeněk Šmejkal zabuduje do kádru.

Už do minulé sezony vstupoval Jihostroj s nejmladším kádrem za poslední roky. Do nové sezony věkový průměr týmu zůstane 25 let, ale v součtu věku všech hráčů přece jen ještě o něco klesne. V minulé sezoně se obměnilo osm členů kádru ze třinácti, před nadcházející sezonou jsou změny výrazně menší.

První změna přišla na pozici šéfa střídačky. "Andrzej Kowal se rozhodl využít zajímavou nabídku z rodné země a jeho další angažmá bude v klubu Gorzów Wielkopolski v PlusLize," vysvětluje marketing a PR manažer Matěj Mayer. Do Jihostroje naopak přichází zkušený český kouč Zdeněk Šmejkal, který má bohaté zkušenosti ze sousedního Rakouska, dva tituly v extralize a vedl i národní tým. V rolích asistentů budou pokračovat Petr Kohout a Jan Suchý.

Beze změny zůstávají libera. Současnou reprezentační jedničku Michaela Kovaříka si klub pojistil dokonce tříletou smlouvou, a měl by tak mít tuto pozici na více sezon zajištěnou. O pozici na hřišti bude nadále bojovat klubová legenda Petr Michálek, který začne už sedmnáctou sezonu v Jihostroji a svou druhou jako libero.

Jihostroj opustil dirigent hry a první zahraniční kapitán Eduardo Carísio, jehož vykoupil ze smlouvy za předem dohodnutou částku klub z Turecka. Jeho pozici zaujme osmadvacetiletý Argentinec Gaspar Bitar, který naváže na tradici Jihoamerických nahrávačů v Jihostroji. Dvojkou na pozici nahrávače zůstane nadějný odchovanec klubu Matěj Emmer.Silnou trojici bude mít českobudějovický tým na postu blokaře, kde prodloužil smlouvu srbský mistr Evropy Aleksandar Okolić. Temperamentního Balkánce doplní Kanaďan Sam Taylor-Parks, který se po vyléčení zraněného kotníku bude chtít dostat zpět do své stabilní formy. Třetím do party – jedná se však čistě o rozlišovací označení – bude český reprezentant Oliver Sedláček, který začne v Jihostroji už čtvrtou sezonu. V kádru však již nezbylo místo pro Petera Ondroviče, který je se šesti sezonami nejdéle působícím cizincem v historii klubu.

Největší změny přišly na smeči. Vyhlášený nejlepší hráč extraligy Ignacio Luengas měl na jihu Čech podle smlouvy setrvat, nakonec se však rozhodl využít nabídku z francouzského Tourcoingu a Jihostroj byl nucen platný kontrakt rozvázat. V reakci na to vedení klubu získalo excelentního skokana menšího vzrůstu Robsona Rodriguese, který přichází paradoxně ze stejného klubu, kam odchází Luengas.

Náhradou za Luengase by pak měl být 201 centimetrů vysoký Sina Nikpoor, první Íránec v historii české extraligy. S Jihostrojem se tak musel rozloučit Kaloyan Balabanov, na pozici třetího smečaře zůstane Josef Leština. Na hostování do jiného extraligového klubu míří čtvrtý smečař Ondřej Zelenka, kterého nahradí jiný odchovanec se známým příjmením – Ondřej Pitner.

Na pozici největší útočné hrozby týmu bude pokračovat Kubánec Alejandro González, který však po vážném zranění kotníku nestihne začátek sezony. Velkou příležitost ukázat své kvality tak dostane

osmnáctiletý odchovanec klubu Tomáš Brichta, který platí za velký talent celého českého volejbalu. Podobná situace jako u Balabanova nastala u Stijna van Schieho, který se nevešel do kádru a již má nové angažmá v rodném Nizozemsku.