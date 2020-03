Jihočeský šachový svaz se rozhodl na nic nečekat a zbylá dvě kola letošního ročníku zrušil. Jedním z ústředních důvodů tohoto verdiktu jsou pochopitelně obavy o zdraví hráčů.

Vysvětlení podal předseda výkonného výboru Jihočeského šachového svazu Ladislav Sýkora. „Probírali jsme to na úrovni výkonného výboru a své si k tomu řekla ústy předsedy také sportovně technická komise. V jednotlivých oddílech působí řada hráčů seniorského věku, třeba i mezi sedmdesáti a osmdesáti lety. A když si vezmete, že by proti sobě seděli třeba i čtyři až pět hodin, vystavovali bychom nejen je zbytečnému a vysokému zdravotnímu riziku,“ nechal se slyšet Ladislav Sýkora.

Pouhé přerušení soutěží by podle jeho slov nemělo smysl. „Je třeba říct, že na rozdíl od republikových soutěží mají ty naše v kraji přece jen méně sportovní ráz a jedná se spíš o zájmovou činnost pro volný čas. I kdyby nakonec byla možnost dohrávat je později, třeba v květnu, už by nemělo smysl. Řada hráčů už má totiž v tu dobu jiné aktivity, třeba zahrádky a podobně. Soutěže by podle našeho názoru postrádaly regulérnost, obzvlášť když jsme měli ještě některá odložená utkání, která by nám dělala potíže,“ prohlásil Ladislav Sýkora.

V otázce postupů a sestupů vešel v platnost princip status quo, Znamená to, že hranice jednotlivých krajských soutěží jsou uzavřené a nedojde mezi nimi k obvyklým přesunům. Na čekané zůstává pouze předčasný, leč už jistý vítěz první jihočeské divize z Prachatic, jehož případný přesun do druhé ligy je v rozhodnutí republikového svazu.

Ze sportovního hlediska se samozřejmě verdikt jihočeského svazu setkal s rozporuplnými reakcemi některých účastníků soutěží, obzvláště těch, kteří měli na dosah svůj vpád do vyšších divizních sfér.

„I šachisté jsou sportovci. Některá družstva měla třeba své soutěže dobře rozehraná a přišla o šanci zahrát si ve vyšší soutěži. Chápeme to, ale i tak si myslím, že bylo rozumnější sezonu ukončit. Šachem se mají lidé především bavit, a to bude platit i dál,“ říká první muž jihočeského šachu.

DVA Z JEDNOHO MĚSTA

Zrušené rošády mezi soutěžemi se zajímavě dotýkají dvou sezimoústeckých oddílů. Družstvo Spartak uzavíralo pořadí první divize, ale v soutěži bude pokračovat. Naproti tomu reprezentanti SK Sezimovo Ústí přišli o šanci bojovat o případný postup ze druhé divize. V její finálové skupině byli druzí o tři body za „céčkem“ QCC České Budějovice, přičemž by je v posledním kole čekal přímý souboj s tímto soupeřem.

Rudolf Novák z oddílu SK Sezimovo Ústí přiznal, že rozhodnutí o konci sezony ne každého člena potěšilo. „Někteří souhlasili, jiní ne. Spíš se ale přikláníme k tomu, že se soutěž měla dohrát. Zbývala dvě utkání a myslím si, že by se na ně jeden nebo dva víkendy určitě našly. I tak nám ale nezbývá, než rozhodnutí přijmout tak, jak přišlo,“ poznamenal kapitán družstva SK (dřívější TJ Silon).

Pro kapitána Spartaku Sezimovo Ústí Karla Davida byla situace o to těžší, že je zároveň členem výkonného výboru JŠS a na konečném verdiktu se podílel. V tomto směru prý dokonce vedl i nepříjemnou e-mailovou korespondenci. Jakékoliv spojení s hrozícím sestupovým osudem svého družstva ale rázně odmítá. „Po bitvě je každý generál. V dané chvíli to bylo rozumné řešení, se kterým jsem souhlasil, a nemá to nic společného s tím, jestli by Spartak sestoupil nebo ne. Na jedné straně je to pro nás jako pro oddíl příznivé, ale i kdyby padlo opačné rozhodnutí, tak bychom neprotestovali. Uvědomuji si, že vyloženě spravedlivé řešení situace neexistuje,“ uzavřel Karel David téma letošní ukončené sezony jihočeského šachu.