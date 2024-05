Atleti soutěžili v Nové Včelnici v krajském přeboru.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Kamil Jáša

KP družstev v N. Včelnici: ml. žactvo 60 m Nathaniel Weis (Sok) 7,98, Tobiáš Vansa (Mi) 8,32, Barbora Šůnová (VS) 8,36, Veronika Blažková (ČD) 8,44, 150 m František Škrleta (NV) 22,36, Antonín Kukla (VS) 23,08, Lucie Němejcová (Sok) 20,59, Jolana Ratajová (VS) 21,62, 60 přek. Tomáš Volf (Mi) 9,88, Matěj Šitera (Sok) 10,16, Ema Radová (oba Sok) 10,14, Jana Randáková 10,78, Stella Dvořáková (obě PT) 10,81, 800 m Václav Toman (VS) 2:28,68, Adéla Tlamsová (ČD) 2:42,27, Jolana Kadeřábková (Pí) 2:43,07, Martina Kosová (ČD) 2:44,52, dálka Volf 497, Eliška Krupičková (Ves.) 442, Radová 437, výška Weis 145, Ema Vaverová (Ves) 145, koule Markéta Dvořáková (Sok) 10,99, oštěp Markéta Loudová (PT) 29,96, Martin Kalamár (Pí) 27,65, Karolína Mášková (Mi) 150.

Ženy: 100 m Markéta Vaňková 12,89, Lucie Slaninová 13,17, Stela Chválová (všechny NV) 13,28, Vanessa Koutná (JH) 13,29, 200 m Lea Kubíčková (JH) 27,21, Vaňková 27,53 - os. rek., mimo Kateřina Marušová 25,15 - os. rek., 800 m Kateřina Kálalová (Mi) 2:48,14, 1500 m Michaela Mikešová ČD) 5:27,79, dálka Karolína Mášková (Mi) 517, Dominika Střelečková (PT) 506, Kubíčková 501 - os. rek., výška Kateřina Slavíková (Blatná) 153, tyč Simona Lomská (Čéč) 211 - os. rek., koule Kateřina Müllerová (Mi) 11,34, Dita Poslušná (NV) 10,69, mimo Kamila Kůtová (Be) 11,86, disk Poslušná 30,19, Lomská 38,05 - os. rek., mimo Veronika Divišová (Blat.) 31,40, kladivo Alena Kvasničková (Blat) 28,20, Poslušná 25,57.

Muži: 100 m Petr Molík (Mi) 11,27 - os. rek., Josef Kašpárek (15, JH) 11,44, 200 m Molík 23,10 - os. rek., Kašpárek 23,43 - os. rek., 800 m Tomáš Čoka 2:15,50, Jiří Koptík (oba Čéč) 2:16,27, 5000 m Koptík 17:36,13, mimo Viktor Zikmunda (ČD) 17:09,53, 400 přek. Ondřej Drnek (Čéč) 70,24, dálka mimo Plánek (PT) 557, výška mimo Plánek 168, tyč Rostislav Pivec (16 - NV) 355 - os. rek., Urs Gysel 263, Patrik Bouška (Mi) 253, koule Adam Zeman (JH) 12,30, Libor Tupý (Mi) 12,27- os. rek., disk Zeman 35,00, Jan Hubka (Mil) 33,76, Tupý 31,44 - os. rek.

Body - ml. žáci: Sokol 238, VS 153, Milevsko 115, ml. žákyně: Sokol 172, VS 135, ČD 86, muži: Čéčova 88,5, Milevsko 84, JH 46, ženy: Milevsko 115, Blatná 110,5, NV 103.

Z dalších mítinků - Domažlice: koule 4. Dalibor Tupý 17,78 - SB, oštěp: dor. 4. Lucie Ježková (Sok) 36,98 - SB.