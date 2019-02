České Budějovice - Volejbalová extraliga nezačne pro fanoušky Jihostroje v sobotu 24.10. (po premiéře 22. 10. v Benátkách), jak bylo původně plánováno, ale o dva dny později. Zápas s Libercem, který bude reprízou loňského finále, si vcelku pochopitelně vybrala do svého programu Česká televize.

Legendární smečař a kapitán Jihostroje Jan Jeslínek přijede na Zápas legend | Foto: Deník/ Kamil Jáša

Atraktivní utkání odstartuje v pondělí 26.10. ve 20.00.

Vedení českobudějovického klubu plánuje předzápas, na který bude určitě stát za to vyrazit. „Zatím jsme ho pracovně pojmenovali jako Zápas legend," přikyvuje masér Filip Hoch, který už je sám v klubu živoucí legendou. Začínám devatenáctou sezonu," usmívá se. Exhibiční zápas se odehraje k výročí dvaceti let založení spolupráce českobudějovického klubu s Jihostrojem. A kdo 26.10. do Sportovní haly dorazí?

Soupiska ještě není definitivní, o jménech se jedná, ale chybět by neměli jen namátkou: Jeslínek, Dvořák, Marek, Popelka, Zelenka…

A trenérské obsazení? Na jedné lavičce budou koučovat Pommer, Šimonek a Čuda, na druhé Brom a masér Hoch.

Čtvrteční příprava, tréninkové utkání: Jihostroj ČB - Příbram 2:2 (21, -14, -20, 23). Jihostroj ČB: Habr, de Souza, Sobotka, Tibitanzl, Kraffer, Kuliha - libero Janda (Červinka). Trenér Jan Svoboda.