Praha – Do základní sestavy Jihostroje se pro utkání v Praze vrátil smečař Jiří Kraffer, trenér René Dvořák tak s jasným záměrem posílil především přihrávku českobudějovického celku.

Jihostroj České Budějovice | Foto: Deník/Jan Škrle

Nebezpečným domácím Lvům tak čelila přihrávačská trojice Kraffer – Michálek – Kryštof, která patří k nejlepším v extralize.



První set začal pro Jihostroj velmi dobře. Bleskurychle se dostal to tříbodového vedení. Hosté byli v úvodním setu jasně lepší, skvěle sestavený trojblok znamenal odskok už na 17:12. Pražané využívali služeb surinamského univerzála Naardena, který se vrátil po nucené pauze (problémy s vízem), ani on ale rozjeté Jihočechy zastavit nedokázal: 25:19.



Trenér Dvořák neměl důvod sahat do sestavy, ani to neudělal, jenomže druhý set rozehrál jeho tým špatně. Time out si vybíral českobudějovický kormidelník za stavu 1:4. Tentokrát vycítili šanci domácí. Utekli až na 13:7, to už byl na taraflexu v dresu Jihostroje univerzál Marek Šotola, který nahradil Filipa Křesťana. Vzápětí přišel Fila, na lavičku putoval smečař Kraffer. Vyměnili se také nahrávači, Kupilík se pokusil zaskočit za de Ama.



Přestože se protočili téměř všichni hráči, neurovnaná hra Jihostroje skončila ve druhém setu debaklem. Z vítězství 25:11 se zaslouženě radoval domácí tým.



V dalším pokračování se do základu vrátili de Amo, Kraffer i Křesťan a začala veliká bitva. Hostujícímu celku se nedařilo zastavit nápor Lvů ani za cenu time outu: 7:4. Pražané byla důraznější a body jim přibývaly: 13:8. Velkou roli sehrál smečovaný servis Filipa Křesťana.



Jeho pravačka za koncovou čarou řádila a stav se srovnal: 13:13. Koncovka byla sice zajímavá, ale Jihočechy moc nepotěšila. Pražané ztratili vedení, České Budějovice dotahovaly, jenže závěr pokazily. Křesťan viděl žlutou kartu, nezvládl servis a bylo vymalováno: 25:23.



V dalším pokračování dokázali bojovníci z jihu vrátit soupeři direkt ze druhého setu. Srovnali krok i skóre (25:18), a tak o konečném výsledku rozhodoval pátý set.



Drama zvedalo diváky ze sedadel, soupeři sbírali bod po bodu. Vítěznou tečku za zápasem udělal Jihostroj: 15:12, celkově veze z Prahy výhru 3:2 na sety.



Lvi Praha – Jihostroj ČB 2:3 (-19, 11, 22, -18, -12).



Jihostroj ČB: de Amo, Křesťan, Mach, Todua, Michálek, Kraffer – libero Kryštof (střídali: Šotola, Fila, Kupilík, Staples).

Trenéři Dvořák a Skolka.