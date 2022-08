Nějaký bezbřehý optimismus ale prý také není na místě. „Začínají na nás doléhat všechny problémy, které se linou z politiky. Jsme v tak trochu pomalejším módu, než jsme byli třeba před dvěma roky. Akcí je hodně, možnosti závodit jsou, musíme však rozumně. Opakoval bych se, ale v této chvíli si nechci dělat potíže na příští sezonu, pro kterou máme spoustu plánů. Bylo by dobře, kdybychom to všichni ustáli,“ přeje si.

Pro letošní rok však má Vácha v plánu ještě jeden významný projekt. „Světová automobilová federace vypsala první ročník neoficiálního mistrovství světa Masters. Je to kategorie nad třicet pět let, takže mně už o deset let ujel vlak, ale pracujeme na tom, abych se zúčastnil,“ nabízí písecký matador zajímavou informaci.

Na autodromu v Písku na Hradišti se jezdí motoristické závody už třicet let

Šampionát se pojede o prvním zářijovém víkendu jako jednorázový závod na legendárním okruhu v Le Mans. „Máme podanou přihlášku. Podporu máme Pragovky a beru to jako jakési vyvrcholení mé kariéry. Potkám se tam se spoustou exmistrů světa a Evropy, kteří na své rychlosti moc neztratili. Nebude to nic jednoduchého, ale uvidíme,“ nehází předčasně flintu do žita.

Závod kategorie Masters, tedy dříve narozených pilotů, sice nemá punc oficiálního mistrovství světa, ale jede se v rámci světového šampionátu a na vyhlášeném okruhu. „Motivace je to pro mě veliká,“ ujistí.

Účast na takovém klání se ale neobejde bez komplikací. „Okruh v Le Mans je vytížený a jeho kapacita omezená. Můžeme tam absolvovat pouze jeden test. Relativně tak budou mít všichni stejné podmínky. Pouze ti, co už tam závodili, budou mít trochu náskok. Musíme tam stihnout dojet, něco natrénovat, přes noc se vrátit, přeložit techniku, zapřáhnout vlek a odjet do Vysokého Mýta na závod mistrovství republiky,“ popisuje Vácha, co jeho tým čeká. „Ve středu je ve Francii test a ve čtvrtek večer už musí být všechno připravené na autodromu ve Vysokém Mýtě.“

Hlavní třídu ovládl na mistrovství republiky v Písku na Hradišti Jakub Kadlčák

Na domácí scéně je Jihočech ve své kategorii naprosto neporazitelný. „Samozřejmě tím soupeře štvu,“ pousměje se. „Pro mě dobré, že už to takhle trvá nějakou dobu, ale konkurence pochopitelně nespí a snaží se mi to co nejvíce znepříjemnit. Kluci se mi přibližují, ale to je dobře, protože tím úroveň naší třídy roste,“ pochvaluje si. „Jede nás hodně a jsou to opravdu pěkné závody,“ spokojeně dodá.

Kromě samotného závodění stíhá Jindřich Vácha pečovat ještě o svůj tým Praga WMS Racing. „Na posledním závodě doma v Písku jsme měli pět jezdců. Po covidové pauze se to trošku zúžilo, ale teď už zájem zase roste. Poptávka do našeho týmu je větší, než můžeme zajistit,“ připustí. Stíhat dohromady obě role není jednoduché. „Rozhodně se nenudím, ale jsem rád, že vůbec můžeme závodit,“ uzavře.