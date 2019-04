Kádr Jihočechů, kteří zahájili prvoligové play off dvěma výhrami nad Plzní, rozšířil bývalý reprezentant Jiří Hubálek. Jedná se o zkušeného světoběžníka (36 let, 216 cm), který nastupuje na pozici pivota či křídla.

„Je to velmi kvalitní hráč s nepřebernými zkušenostmi, které se nám budou v klíčové fázi sezony hodit. Zvlášť, když disponujeme velmi mladým kádrem,“ poznamenal jindřichohradecký trenér Karel Forejt.

Jiří Hubálek je odchovancem pražského USK, ale hlavní část kariéry strávil v zahraničí, především v Itálii. Zahrál si však i v poněkud exotických destinacích, jako je Argentina, Libanon, Saudská Arábie či Írán.

„Do Hradce jsem přišel z jedinému důvodu. Vrátit ho tam, kam doopravdy patří. Fio Basket disponuje kvalitní soupiskou se spoustou mladých a talentovaných hráčů. Věřím, že do týmu vnesu svou zkušenost a pomůžu mu v jeho cestě zpět mezi elitu. Těším se na pověstnou jindřichohradeckou plnou halu,“ vyjádřil se Jiří Hubálek pro klubový web.

Nová akvizice se už zapojila do tréninkového procesu Basket Fio banky a poprvé v akci by ji diváci měli vidět už v pátek 5. dubna třetím čtvrtfinálovém duelu play off, v němž Hradec doma přivítá Plzeň (19 hodin).