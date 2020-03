Jihočešky odehrály velmi dobrou partii a favorita potrápily. Že na Plzeň umí, potvrdily už na podzim, kdy s ním doma remizovaly 27:27.

Jindřichohradecký tým od začátku oplýval bojovností a vynikal důraznou obranou. Od začátku se se soupeřkami přetahoval o každý gól a ještě ve 24. minutě svítilo na ukazateli vyrovnané skóre 8:8.

Závěr první půle však vyzněl jasně pro domácí házenkářky, které své protivnice přestřílely a nakonec do kabin odcházely s pětibrankovým náskokem – 14:9.

„Holky super bojovaly a konečně jsme začali spolupracovat i v obraně. Škoda posledních pěti minut úvodního poločasu, ten úsek Plzeň vyhrála 6:1 a jak se později ukázalo, vytvořila si rozhodující náskok,“ konstatovala trenérka jindřichohradeckých házenkářek Iva Jonová.

Druhé dějství nabídlo herně vyrovnaný průběh. Západočešky si udržovaly náskok, který Hradec v závěru dokázal stáhnout, když proměnil čtyři střely zdálky.

„Nebýt promarněných šanci, mohli jsme i vyhrát. Neproměnili jsme však několik střel z křídel, z šestky a ani zdálky se nám zpočátku příliš nedařilo. Bylo to hodně náročné střetnutí. Plzeň je velmi těžký soupeř, disponuje důraznou, tvrdou obranu, která byla hlavně na středu absolutně neprostupná. Cesta k brance vedla přes střelbu spojek a křídel a tam se nám moc nevedlo. Zlomilo se to až koncem zápasu, ale to už bylo pozdě,“ doplnila koučka.

V dalším kole se hradecké házenkářky, jež v tabulce I. ligy zůstaly na osmé příčce, představí na domácí palubovce, kde v sobotu 7. března přivítají třetí Ivančice (18 hodin).

DHC Plzeň –Házená J. Hradec 25:23 (14:9)

Branky: Franzová 7, Kepková 4, L. Galušková 4, D. Galušková 4/1, Šmrhová 3, Ferencová 2, Formanová 1 – E. Kovářová 7, Březinová 3, A. Dolejšová 2, Rýparová 2, Jonová 2, Jasanská 2, Zahradníková 2/1, Tržilová 1, Plucarová 1, T. Dolejšová 1.Sedmičky: 1:1. Vyloučení: 3:4. ŽK: 3:3. Rozhodčí: Bareš, Uhlíř. Diváci: 106.

Další výsledky 15. kola:

Kunovice – Lázně Kynžvart 36:24, Otrokovice – Kobylisy 23:23, Havlíčkův Brod – Olomouc 35:23, Vršovice – Bohunice 25:22.

I. liga ženy

1. Plzeň 13 11 1 1 366:292 23

2. H. Brod 14 9 1 4 393:331 19

3. Ivančice 13 8 2 3 363:332 18

4. Kunovice 14 6 2 6 433:408 14

5. Láz. Kynžvart 14 6 2 6 331:338 14

6. Vršovice 14 6 2 6 342:355 14

7. Olomouc 13 7 0 6 339:357 14

8. J. Hradec 14 5 1 8 365:387 11

9. Kobylisy 13 4 1 8 305:330 9

10. Otrokovice 14 2 3 9 339:392 7

11. Bohunice 14 3 1 10 314:368 7