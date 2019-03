Začátek utkání byl velmi vyrovnaný, i když hostující tým měl až do sedmnácté minuty stále těsně navrch. Pak se ovšem zápas přelomil na domácí stranu. Nejprve vyrovnala na 11:11 Anna Dolejšová a hned nato Házenou JH dostala do vedení Sabina Jasanská. Od té chvíle jindřichohradecké družstvo palubovce vládlo. Hrálo důrazně v obraně, spolehnout se mohlo na brankářku Hanu Formánkovou. Zbývající čas první půle vyhrálo 11:2, dostalo se do osmibrankového náskoku, s nímž šlo i na přestávku.

Vstup Jihočešek do druhého poločasu optimální nebyl, rychle čtyřikrát inkasovaly (34. – 22:17), takže na řadu musel přijít oddechový čas, po němž se olomoucký nápor zastavil. Domácí celek udělal dvouminutovou šňůru čtyř gólů v řadě, vrátil se do pohody, se kterou dovedl střetnutí k vysokému vítězství. To může hrát pozitivní roli v konečném účtování, neboť vzájemná bilance je nyní lepší na straně Házené JH, jež v Olomouci v říjnu prohrála 24:30.

Zápas střelecky vyšel domácím spojkám, které daly 30 gólů. Na hřiště se s velkou porcí herního času dostala celá jindřichohradecká lavička.

Iva Jonová, trenérka Házené J. Hradec: „Náš výkon můžu označit jen slůvkem super. Holky se k zápasu postavily zodpovědně, od začátku makaly. Do olomoucké branky to padalo Aničce Dolejšové, dařilo se Sabině Jasanské a bezkonkurenční byla Týna Plucarová. Přestože za sebou měla zápas ligy dorostenek, nepřipouštěla si únavu. Výtečná byly také Aneta Rytířová a Simona Březinová. Pochválit ale musím celý tým, hnal se za vítězstvím až do konce, opravdu to byla paráda.“

Po důležité výhře se osmý Hradec vzdálil jedenácté Olomouci na odstup čtyř bodů, přičemž nyní je před ním těžký mač s druhým Hodonínem. Proti týmu, který ještě loni hrál interligu, se postaví doma v sobotu 30. března v 16 hodin.

Házená J. Hradec – UP Olomouc 36:27 (21:13)

Branky: Jasanská 10/2, A. Dolejšová 9, E. Kovářová 5, Plucarová 4, T. Dolejšová 2, Rytířová 2, Zahradníková 2, Březinová 2 – Roubalová 9/1, Macharáčková 7, Řezníčková 6/1, Jurníčková 2, Hvostaľová 2/1, Žáková 1. Sedmičky: 3/2:6/3. Vyloučení: 2:4. Červená karta – 3x2M: 0:1 (Kummerová). Žluté karty: 2:1. Rozhodčí: Rutta – Větrovský. Diváci: 120.

Házená JH: Dušková, Formánková – A. Hauserová, E. Kovářová, Březinová, A. Dolejšová, Plucarová, Hondlíková, T. Dolejšová, Jírová, Zahradníková, Rytířová, Jasanská.

Roman Pišný