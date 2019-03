Začátek zápasu byl ze strany hostujícího celku velmi špatný. V obraně nebyl kompaktní, inkasoval z každého útoku Otrokovic. Na začátku 9. minuty prohrával už 1:8, když se ani nedokázal prosadit v koncovce. Na nohy ho postavil až oddechový čas, po kterém se jihočeská defenziva zkonsolidovala.



Několikrát dokázala odebrat balóny a z rychlých protiútoků se jindřichohradecký tým prosazoval. Sedmibrankové manko postupně snižoval. Povedlo se mu nejen vyrovnat (23. – 14:14), ale šel dokonce do dvoubrankového náskoku 16:14. Škoda posledních čtyř minut před přestávkou, kdy se Házené JH nepovedlo vstřelit branku, takže se do vedení vrátilo moravské družstvo.



Ve vstupu do druhé půle hostující házenkářky znovu potkalo sedm hluchých minut, během nichž daly jen jediný gól, ale čtyři inkasovaly (37. – 17:21). Se střelbou měly problémy, zahazovaly vyložené šance. V zakončení se nevedlo Sabině Jasanské a Gabriele Zahradníkové, jež ani neproměnila dvě sedmičky.



Na straně předposledního týmu tabulky se naopak střelecky dařilo Julii Dolečkové a herně také nové slovenské posile Alžbete Tóthové. Čtyřicetiletá univerzální spojka předvedla kvalitní rozehrávku, především pro pivotmanky několikrát připravila výhodné pozice.



Iva Jonová, trenérka Házené J. Hradec: „Začaly jsme špatně, měly jsme střeleckou smůlu a ani obrana nefungovala. Pak se nám povedlo několikrát ubránit a z rychlých útoků vyrovnat. Druhý poločas ale opět zahájily lépe domácí hráčky, postupně utekly do pětibrankového náskoku, který jsme jen dotahovaly. Trápila nás koncovka, nejméně osm tutovek gólem neskončilo. Pokud by ano, skóre by bylo jiné.“



Hradecké družstvo, které v tabulce zůstalo osmé, čeká i napotřetí na jaře výjezd ven. V neděli se představí na palubovce desátého Sokola Vršovice (16 hodin).



Jiskra Otrokovice – Házená J. Hradec 33:29 (17:16)

Branky: Dolečková 9, Machovská 8, Ličmanová 6, Tóthová 5/4, Žůrková 3/1, Vysloužilová 1, Zpěváková 1 – Plucarová 9, A. Dolejšová 6/2, E. Kovářová 5, T. Dolejšová 4, Tržilová 3, Jasanská 2. Sedmičky: 6/5:4/2. Vyloučení: 6:2. Červená karta: 1:0 (Dolečková). Žluté karty: 2:3. Rozhodčí: Friedel – Kučerka. Diváci: 64.



