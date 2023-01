Druholigové Žeravice celý první poločas odolávaly, ale po obrátce se hradecké favoritky naplno prosadily a nakonec vyhrály rozdílem osmi branek.

V závěrečném souboji s Vršovicemi šlo o celkový turnajový triumf. Pražanky vedly 14:10, ale jindřichohradecké házenkářky příkladně zabojovaly, skóre otočily ve svůj prospěch a také zásluhou sedmigólové střelkyně Frühaufové si došly pro výhru 23:19.

„Všechny zápasy jsme vyhráli, jsem hodně spokojená. Holky bojovaly, hrály s chutí, vyzkoušeli jsme si signály, různé sestavy, hru na dva pivoty a super nám vycházely rychlé útoky. Nastoupili jsme sice v menším počtu bez brankářky Duškové a zkušených hráček Jasanské s Vlkovou, ale o to víc si zahrály mladší holky. Je to super pro jejich sebevědomí a zapojení se do sestavy,“ zhodnotila úspěšný výjezd na Vysočinu jindřichohradecká trenérka Iva Jonová.

Výsledky

Havlíčkův Brod – Vršovice 21:20, J. Hradec – Havlíčkův Brod 27:16, Žeravice – Vršovice 17:20, Olomouc – J. Hradec 16:17, Havlíčkův Brod – Žeravice 22:17, Vršovice – Olomouc 19:17, J. Hradec – Žeravice 24:16, Olomouc – Havlíčkův Brod 22:21, Vršovice – J. Hradec 19:23

Házená Jindřichův Hradec - sestava a branky

Reisnerová – Hauserová 6, Loskotová 2, E. Kovářová 10, Frühaufová 10, Tržilová 3, Březinová 4, Coufalová 20, Zahradníková 10, T. Kovářová 8, Rytířová 7, Jonová 6.