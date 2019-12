Na začátku se skóre přelévalo ze strany na stranu. Hradec vedl 2:1, pak třikrát dorovnával manko, Kobylisy získaly náskok 7:5, ale hradecká děvčata závěr úvodního dějství zvládla na jedničku – 9:12.

Po obrátce domácí hráčky srovnaly na 13:13, ale pak si už Jihočešky začaly budovat rozhodující náskok, který v jednu chvíli narostl až na sedm branek – 18:25. Zbytek duelu už si bez potíží pohlídaly.

„Byl to těžký zápas, ale super odbojovaný. Obrana zabrala, brankářka Petra Dušková nás podržela a konečně jsme prolomili střeleckou smůlu, i když jsme zase trefili několik tyček. Nebýt toho, skóre mohlo být vyšší. Dařily se nám rychlé přechody do útoku a díky tomu jsme domácí hráčky dostali pod tlak. Pomohlo nám i to, že jsme si ve druhém poločase dovolili vysunout obranu. Tím jsme donutili soupeřky chybovat a postupně jsme si vypracovaly uklidňující náskok,“ podotkla trenérka Házené Jindřichův Hradec Iva Jonová.

V dalším kole Jihočešky v sobotu 7. prosince přivítají ve své hale Otrokovice (18 hodin).

Kobylisy – J. Hradec 21:25 (9:12)

Branky: Kovaříková 6, Medunová 4/2, Vilímová 3, Žídková 3, Bernardová 2, Adámková 1, Novotná 1, Bašková 1 – Jasanská 6/3, Jonová 5, Březinová 3, T. Dolejšová 3, Zahradníková 3, E. Kovářová 1, Vlková 1, Rýparová 1, Jírová 1, Rytířová 1. Sedmičky: 2:3. Vyloučení: 1:1. ŽK: 4:2. Rozhodčí: Pražák, Šulc.

Další výsledky 10. kola:

Otrokovice – Ivančice 23:24, Havlíčkův Brod – Plzeň 17:23, Olomouc – Bohunice 31:23.

I. liga ženy

1. DHC Plzeň 9 8 1 0 258:194 17

2. UP Olomouc 9 6 0 3 236:246 12

3. Ivančice 9 5 1 3 255:236 11

4. S. Vršovice A 9 5 1 3 231:226 11

5. H. Brod 9 5 0 4 249:215 10

6. Kunovice 8 4 1 3 253:239 9

7. Lázně Kynžvart 9 4 1 4 208:215 9

8. J. Hradec 9 3 1 5 231:251 7

9. Otrokovice 9 2 1 6 212:249 5

10. Kobylisy 9 2 0 7 217:235 4

11. Bohunice 9 1 1 7 192:236 3