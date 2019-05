Starší dorostenky si v nejvyšší soutěži již dříve zajistily bronzové medaile, stejně jako Ivančice stříbro, takže se hrála pohledná házená bez zbytečného stresu, dramatičnost však rozhodně nepostrádala. Ve zcela vyrovnaném duelu Jihočešky inkasovaly rozhodující gól v poslední vteřině. Za výkony v celé sezoně svěřenkyně kouče Karla Petržaly zaslouží absolutorium.

Karel Petržala, trenér Házené J. Hradec: "Souboj druhého a třetího celku sliboval napínavou podívanou, což se potvrdilo. Začátek byl z naší strany perfektní, holky vedly 3:1, 7:5 a ještě v pětadvacáté minutě 10:8. Pak přišlo pár nepochopitelných chyb, a tak Ivančice do přestávky otočily skóre. Po změně stran jsme prohrávaly už 15:20 a zdálo se, že je rozhodnuto, ale po time outu přišlo oživení. Zlepšili jsem obranu a zrychlili protiútok a najednou jsme vedli 24:23 a dokonce 26:24. V poslední pětiminutovce to bylo drama. Soupeř srovnal na 26:26, my pak odskočili na 28:26, ale domácí tým skóre zase dorovnal. Šli jsme do posledního útoku, jenže jsem trefili brankářku a Ivančice vteřinu před koncem vsítily vítěznou trefu. Jinak to však byl krásný zápas v perfektní atmosféře, hodné dvou medailistů. Holkám patří velké uznání za výkony, které se opakují již třetí rok. Simona Březinová byla navíc nejlepší střelkyní první ligy.. Poděkování patří všem holkám včetně vedoucích družstva Lenky Kovářové a Marie Březinové."

Ivančice – J. Hradec 29:28 (12:10), Březinová 8/3, Plucarová 6, Rytířová 3, Frühaufová 3, Florková 3, A. Hauserová 2, Jírová 2, Tržilová 1. Sedmičky: 1:3. Vyloučení: 3:3. ŽK: 2:2.

Hradecké mladší dorostenky si v posledním kole dojely pro porážku do Kobylis, ale hlavní cíl sezony, tedy záchranu v první lize, splnily a obsadily konečné deváté místo.

Kobylisy – J. Hradec 31:23 (15:12), V. Hauserová 7, K. Coufalová 7/1, T. Kovářová 3, Mazánková 2, Kalajová 2, Tomanová 1, Z. Coufalová 1. Sedmičky: 5:1. Vyloučení: 3:0. ŽK: 1:2. (ger)