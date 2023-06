V pořadí již 37. ročník Jindřichohradeckého triatlonu uspořádá v neděli 18. června v okolí Malého Ratmírova Triatlonový klub Jindřichův Hradec. Na třetí závod v rámci seriálu Jihočeského poháru v triatlonu naváže 16. ročník Aquatlonu pro děti od 2 do 15 let.

Okolí Malého Ratmírova nedaleko Jindřichova Hradce po roce znovu přivítá triatlonisty. | Foto: archiv TCV J. Hradec

Centrem dění bude chatový tábor Malý Ratmírov na břehu Ratmírovského rybníka. „Uspořádat triatlonový závod je velmi technicky náročné. Není jen potřeba mít vhodnou vodní plochu, ale také zajistit omezení provozu pro cyklistickou část. V blízkosti areálu Chaty Ratmírov panují v červnu téměř ideální podmínky,“ vysvětluje předseda klubu Jan Vaněk, proč se triatlon nesoucí přívlastek „jindřichohradecký“ odehrává za hranicemi města.

Hlavní závod dospělých odstartuje v neděli 18. června v 10 hodin. Na účastníky super sprintu čeká v Ratmírovském rybníku 400 metrů plavání, cyklistická trať 10 kilometrů a běh 1,5 kilometru. Prezence začne v 8.30 hodin, přihlásit je možné se on-line (raceregister.cz/jhtt2023) nebo na místě. Závod je určený také pro veřejnost. Vítáni jsou i hobby závodníci a začátečníci od 16 let, silniční kolo není podmínkou. „Náš závod v pohodové atmosféře je ideální příležitostí triatlon si vyzkoušet. Pak už je to láska na celý život,“ říká Jan Vaněk.

Z řad veřejnosti jsou vítány i děti do věku 15 let. Na závodníky rozdělené do 6 věkových kategorií čekají různě dlouhé tratě aquatlonu, tedy kombinace plavání a běhu bez přestávky. Ti úplně nejmenší se pod dohledem svých rodičů vodou pouze brodí, starší již čeká krátké plavání a boj o prestižní tituly a medaile v rámci Mistrovství Jihočeského kraje v aquatlonu. Pořadatelé uvítají všechny děti milující pohyb, sportovní zkušenosti nejsou potřeba. K účasti se mohou přihlásit on-line (raceregister.cz/aquatlonjh2023) nebo na místě od 10 do 11 hodin. První závodníci odstartují v 11.30 hodin.

Závod pořádaným TCV J. Hradec by se nemohl konat bez pomoci dobrovolníků a sponzorů. Mezi hlavní patří Město Jindřichův Hradec a projekt Tipsport sportuj s námi. V rámci největšího českého projektu pro veřejnost od dob vzniku České republiky se navíc Jindřichohradecký triatlon podařilo zařadit mezi TOP akce.

Přihlášky na závod on-line zde: raceregister.cz/jhtt2023, raceregister.cz/aquatlonjh2023

Začátek hlavního závodu dospělých: 10.00 hod., prezence 8.30 – 9.30 hod.

Předpokládaný začátek závodu dětí: 11.30 hod., prezence 10.00 – 11.00 hod.

Marcela Kůrková