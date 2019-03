Basket Fio banka absolvovala základní část i nadstavbu suverénním způsobem s bilancí 22 vítězství a pouhých dvou porážek. To vše je ale nyní zapomenuto a začíná se od nuly.

Hradecký celek se už před startem probíhající sezony netajil ambicemi o okamžitém návratu mezi elitní tuzemské basketbalové týmy a nyní pro něj začíná klíčová fáze, do níž vstupuje s visačkou největšího favorita.

„Na play off se všichni moc těšíme. Celou sezonu se na to připravujeme a chceme uspět. Jedné, co nás trochu limituje, je skutečnost, že na trénincích nebýváme kompletní. A nebudeme ani v nadcházejících víkendových zápasech,“ podotkl trenér jindřichohradeckých basketbalistů Karel Forejt.

V kádru má totiž čtyři hráče, kteří pendlují v nejvyšší soutěži Kooperativa NBL, jež pokračuje i o víkendu. „Abychom je neutavili třemi zápasy ve třech dnech, musíme jejich zátěž rozložit. V pátek doma proto nastoupí Stegbauer s Farským a v neděli s námi do Plzně pojedou Šoula s Joklem,“ vysvětluje kouč. Jinak bude spoléhat na osvědčené opory Stanislava Zuzáka, Jana Tomance či Terrella Lipkinse.

Na adresu plzeňského soupeře uvedl, že se jedná o mladý tým, který produkuje rychlý a agresivní basketbal.

„My se však musíme soustředit hlavně na to, abychom Plzeň nepodcenili. Věřím, že to zvládneme a sérii ukončíme co nejdříve,“ přeje si Karel Forejt.

Druhý jihočeský účastník I. ligy, písečtí Sršni, se ve čtvrtfinále utká se Zlínem, v jehož hale play off v pátek odstartuje, další dvojice tvoří Olomouc vs. BC Vysočina a Litoměřice vs. GBA Europe Praha. Série se hrají na tři vítězství, přičemž pořadatelství se po každém utkání střídá. Další termíny jsou 31. března, 5., 7. a 10. dubna.