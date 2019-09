Jihočešky, jež v minulém ročníku obsadily v roli nováčka osmé místo, by v novém ročníku i s ohledem na početnější kádr chtěly atakovat vyšší pozice.

„Co se týče našich ambicí, na medailové pozice se zatím úplně necítíme, ale určitě bychom se rádi umístili lépe než v minulé sezoně. Líbilo by se mi skončit do pátého místa, každá příčka výš by byla výborná,“ nastínila jindřichohradecká trenérka Iva Jonová.

Hradečanky absolvovaly jako generálku domácí turnaj Nova Domus, v němž obsadily třetí místo. Porazily rakouský Traun i béčko pražských Vršovic, nečekaně však podlehly druholigovému Bohumínu a pak rovněž Havlíčkovu Brodu.

„Obě porážky byly zbytečné, zvlášť mrzí ta s Havlíčkovým Brodem, protože nás stála prvenství v turnaji. Nejlepší výkon jsme podali hned v úvodním klání s Rakušankami. S Bohumínem jsme doplatili na špatnou koncovku a stejně jako v souboji s Brodem nám chybělo i více bojovnosti,“ podotkla trenérka.

Jindřichohradecké házenkářky chtěly v domovské hale uspět, ale prioritou bylo zapojit do sestavy všechny hráčky, včetně několika novicek

„Turnaj nám měl posloužit hlavně k tomu, aby se holky sehrály, vyzkoušely si různé herní kombinace a také různé varianty sestavy. To si, myslím, splnilo svůj účel. Naše lavička byla naplněna na maximum, mohlo se střídat častěji, takže hráčky byly dostatečně odpočaté, aby mohly hrát naplno,“ konstatovala Iva Jonová, které u užšího kádru chyběly pouze dvě hostující házenkářky z budějovické Lokomotivy Zuzana Hondlíková a Jana Rusfelová.

Nova Domus Cup:

J. Hradec – Traun 30:20 (16:12)

Bohumín – Havlíčkův Brod 26:33 (12:14)

Vršovice B – J. Hradec 21:34 (7:11)

Traun – Bohumín 20:22 (8:12)

Havlíčkův Brod – Vršovice B 32:19 (16:10)

J. Hradec – Bohumín 23:26 (13:12)

Traun – Havlíčkův Brod 21:31 (11:18)

Bohumín – Vršovice B 22:16 (11:7)

Havlíčkův Brod – J. Hradec 23:21 (12:15)

Vršovice B – Traun 16:21

Házená J. Hradec (sestava): Hana Formánková, Klára Haňková – Andrea Jonová, Gabriela Zahradníková, Anna Dolejšová, Michaela Vlková, Sabina Jasanská, Eliška Kovářová, Tereza Dolejšová, Kateřina Reisnerová, Michaela Lovětínská, Kristýna Plucarová, Natálie Tržilová, Simona Březinová, Lucie Frühaufová, Aneta Rytířová.

Konečné pořadí

1. Jiskra Havlíčkův Brod 8

2. SC Bohumín 6

3. Házená Jindřichův Hradec 4

4. SK Keplinger Traun 2

5. Sokol Vršovice B 0