Hráči prvoligové jindřichohradecké Basket Fio banky podruhé v rámci nadstavby vyrazili na Moravu. A ani tentokrát tam neuspěli, když v Olomouci prohráli devítibodovým rozdílem.



Jindřichohradecké mužstvo již má zajištěné prvenství po nadstavbě, takže tuto část soutěže víceméně pro formalitu dohrává. V týdnu si dalo v Brně přípravný zápas proti tamnímu celku Kooperativy NBL, v němž prohrálo 76:90, přičemž k dispozici mělo Jiřího Šoulu a na první poločas i Lukáše Stegbauera.



Do prostorné haly olomouckého gymnázia avšak žádný z této dvojice nedorazil, Fio Basket se tedy musel obejít bez posil z nejvyšší soutěže. Nastoupil jen v sedmi, z toho s málo zkušeným duem Robert Bzonek, Nikola Filič. Utkání na straně hostí tak vlastně odehrála pětice Terrell Lee Lipkins (40 minut), Martin Bašta (39), Lukáš Kantůrek (38), Jan Tomanec (37) a Stanislav Zuzák (31).



Olomouc, která před třemi týdny v Hradci prohrála 80:94, předvádí svěží rychlou hru. Prezentovala se s ní v prvním vzájemném zápasu, ve kterém se dlouho držela. Doma nyní v sympatickém výkonu od začátku pokračovala. První čtvrtinu, v níž se oba celky několikrát vystřídaly ve vedení, vyhrála 22:21.



Na rozdíl od hostů použila i Jiřího Dedka a Marka Sehnala, hráče z BK Olomoucko, aktuálně čtvrtého týmu KNBL. Právě druhý zmíněný byl hodně vidět, před poločasem pomohl 4 body, 3 doskoky a 1 asistencí k tomu, aby olomoucký náskok narostl až do dvouciferných rozměrů. Hanáci za první půli nastříleli do jihočeského koše 49 bodů. Tolik v dosavadním průběhu nikdo jiný nesvedl.

Po obrátce musel hostující tým vydat mnoho sil na to, aby ztrátu dotáhl, což se mu podařilo. Těsně před koncem třetího kvartálu šel po Tomancově trojce i do vedení (30. – 69:66). V závěrečné periodě se chvilku zdálo, že Fio Basket díky zkušenostem dovede zápas k úspěchu, když Olomouc rychle nasbírala 5 týmových faulů. Střelba šestek totiž hostům fungovala, pomohla jim v 35. minutě k vedení 81:77.



Konec utkání ovšem zcela patřil domácímu celku, který využil únavy soupeře. Po svém oddechovém času na palubovku vletěl s novým elánem, nenechal hosty dýchat. Ti za posledních 210 vteřin nedali ani bod. Toto časové údobí prohráli 0:10.



Karel Forejt, trenér Basket Fio banky J. Hradec: „Bohužel jsme odcestovali pouze v sedmi a samotný zápas odehrála prakticky jen pětice hráčů, na což jsme jednoznačně v posledním kvartálu dojeli a museli se tak smířit s porážkou. Soupeř, kterému jde o co nejlepší postavení pro play off, byl naopak v plné síle včetně pendlů z nejvyšší soutěže. Dokud jsme však měli dost sil, stačili jsme mu a hrál se tak zcela vyrovnaný duel. My už máme první příčku zajištěnou, takže se nyní soustředíme na to, abychom dali kádr do pořádku. Jsme si vědomi toho, že pokud budeme kompletní, jen těžko nás bude někdo porážet.“



Předposlední zápas nadstavby čeká Jindřichův Hradec v pátek na domácí palubovce, kde od 19 hodin přivítá prostějovské Orly.



Basketbal Olomouc – Basket Fio banka J. Hradec 95:86 (22:21, 49:44, 69:69)

Body: Urbánek 27, Jurka 15, Scripcaru 14, Sehnal 13, Dedek 9, Jančík 6, Tůma 6, Šmerda 5 – Tomanec 30, Zuzák 22, Lipkins 20, Kantůrek 8, Bašta 5. Trojky: 14:9. Fauly: 18:19. Trestné hody: 15/9:16/15. Rozhodčí: karafiát, Holoubek. Diváci: 33.