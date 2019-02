Vedoucí celek I. ligy v minulém kole poprvé v sezóně prohrál, když v Prostějově nastoupil s poloprázdnou lavičkou. Pro domácí zápas se Zlínem se z toho ponaučil, sestava obsahovala plných dvanáct jmen. Poprvé se v jeho dresu objevil Chorvat s italským pasem Nikola Filič, premiéru si toto křídlo odbylo den před svými dvaadvacetinami.

Ten, kdo se těšil na to, že přijedou zlínští podkošoví těžkotonážníci, kteří se budou rvát s jindřichohradeckými pivotmany, byl zklamán. Hosté totiž proslulé dlouhány nechali doma, z dvoumetrových přijel pouze jednačtyřicetiletý Michal Šušák. Hráč, jenž se v minulosti mihl i v hradeckém dresu.

V utkání domácí mužstvo ani jedinkrát neprohrávalo. Zlínu povolilo pouze v úvodních osmi minutách, aby se ve skóre držel. V závěru první periody odskočilo do osmibodového náskoku, který neustále rostl. V polovině duelu už byl dvacetibodový.

Po obrátce prvoligový lídr na tempu neubral, hrál stále v plném nasazení. Vládl hře po všech směrech, o čemž vypovídají nejlépe statistiky herních činností (doskok 44:23, útočný 14:7, asistence 40:13) i procentuálních úspěšností střelby (šestky 81:65, za 2 body 75:53, trojky 40:29).

Hostující tým v ničem nestačil, dostával spoustu jednoduchých košů po exhibičních kombinacích. V závěru prakticky rezignoval na defenzívu, čekal jen na vysvobozující sirénu. Zaslouženě si odvezl debakl. Fio Basket na začátku posledního kvartálu dal svůj dvoutisící bod sezony, jeho autorem byl kapitán Stanislav Zuzák (31. – 83:59).

Nakonec se jihočeský střelecký apetit zastavil na 115 bodech. Tolik v mistrovském ročníku ještě nikomu Hradec nenastřílel.

Karel Forejt, trenér Basket Fio banky J. Hradec: „Až na dva dlouhodobé marody Nováka s Pickou jsme byli konečně kompletní a mohli jsme tak i naplnit soupisku na maximální počet dvanácti jmen. Zlín přijel oslabený o tři, čtyři hráče, což se na jeho hře projevilo. Zápas se nesl od začátku v naší režii, už do přestávky jsme si vytvořili dvacetibodový náskok a do hry zasáhlo jedenáct hráčů. I ve druhé půli jsme pokračovali v nastoleném trendu. Na palubovku se dostali všichni a střetnutí jsme zároveň využili jako trénink souhry některých činností i s těmi hráči, kteří s námi v týdnu nejsou. Počet nastřílených bodů je příjemný především pro diváky, kteří často doma volali stovce, ale my ji v řadě případů nezaznamenali, takže jsme jim to tentokrát trochu vynahradili. Výsledek však bereme s rezervou. Odveta ve Zlíně v posledním kole nadstavby, v níž domácí zcela jistě nastoupí v plné síle, kde bude úplně jiná.“



Basket Fio banka J. Hradec – SKB Zlín 115:77 (23:15, 47:27, 80:59)

Body: Stegbauer 22, Tomanec 21, Zuzák 15, Lipkins 14, Kantůrek 11, Bašta 10, Farský 6, Jokl 6, Fical 2 – Nehyba 30, Pumprla 15, Matějka 10, Šušák 8, Krutílek 6, D. Ihring 4, M. Ihring 3, Sláma 1.

Trojky: 14:8. Fauly: 26:18. Trestné hody: 16/13:35/23. Rozhodčí: Vondráček, Kocián. Diváci: 300.