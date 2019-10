Pro jindřichohradecký tým šlo o premiéru pod domácími koši a svým výkonem své příznivce potěšil řadou pohledných akcí. Základ k vysokému vítězství GBA Lions položili už v prvním poločase, po němž vedli o 37 bodů. Po změně stran sice na nějaký čas polevili v koncentraci, ale pak zase přepnuli na vyšší rychlostní stupeň a soupeře vyprovodili trojcifernou porážkou.

Julián Beťko, trenér GBA Lions J. Hradec: „Máme za sebou první domácí zápas, kdy se možná z naší strany dala očekávat trochu nervozita z premiérového vystoupení před vlastním publikem, ale to se nenaplnilo. Mužstvo nastoupilo velmi koncentrovaně a hrálo výborně kombinačně. Efektivně jsme bránili a z toho jsme přecházeli do rychlých protiútoků, především po ztrátách soupeře, a to už do poločasu rozhodlo o výsledku. Trochu mě mrzí, že jsme ve třetí čtvrtině nedokázali na hřiště přenést tu energii z první půle a dále být dominantní. Trochu nás zaskočila obrana Liberce, která se měnila, a vzhledem k tomu, že náš tým je spolu teprve krátce, nebyli jsme schopni na to rychleji reagovat. Na druhou stranu nám to ukázalo, na čem musíme v nejbližších dnech a týdnech pracovat. Věřím, že tyto věci zlepšíme. Zároveň mě však těší, že si diváci mohli vychutnat hodně krásných basketbalových akcí vysoké úrovně.“

GBA Lions Jindřichův Hradec – YDEA Kondor Liberec 106:52 (21:13, 58:21, 76:43)

Body: Arrington 22, Stegbauer 14, McLaughlin 14, Novotný 12, Tomanec 9, V. Novák 9, Bartoň 8, Zuzák 7, Borovka 6, Farský 5 – Bobek 13, Žikla 12, Kroutil 9, Skalička 6, Janoušek 5, Slowiak 4, Vlasák 3. Trojky: 10:8. Fauly: 17:16. Trestné hody: 20/12:14/8. Rozhodčí: Kovačovič, Perlík. Diváci: 420.

Další výsledky 4. kola:

Písek – Košíře 97:68, Sokol pražský – Basketbal Polabí 96:95 PP, Vyšehrad – USK Praha B 65:68, Plzeň – Litoměřice 71:72.