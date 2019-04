Úvodní duel finálové série v Praze vyhráli mladíci z GBA 86:79, v nedělní odvětě na jihu Čech sice podlehli 76:80, ale v celkovém součtu skóre byli lepší o tři body – 162: 159.

V táboře hradecké Basket Fio banky pochopitelně zavládlo zklamání, byť hlavní cíl celé sezony má tým teprve před sebou. A tím je postup z baráže do nejvyšší soutěže, v níž se od 10. do 12. května střetne v Praze se svým finálovým přemožitelem a Hradcem Králové, který skončil poslední v KNBL.

Jihočeši do druhého finálového souboje, na rozdíl od úvodního duelu, vstoupili velmi dobře. „Sice jsme se museli obejít bez nemocného Zuzáka a zraněného Bašty, ale hru základní pětky oživil Vojta Novák. Brzy jsme zlikvidovali manko z prvního utkání a postupně si vybudovali až dvaadvacetibodvý náskok,“ uvedl jindřichohradecký trenér Karel Forejt.

Jenže už na konci prvního poločasu začala Fio banka selhávat prakticky ve všech střeleckých statistikách včetně trestných hodů a na hradeckých basketbalistech se navíc začal podepisovat i fyzicky nesmírně náročný styl mladíků z akademie.

„Pustili jsme soupeře do hry a ten toho dokonale využil. Nejenže postupně umazával ztrátu, ale po třetí čtvrtině se dokonce dostal do vedení a pak už to byl naprosto vyrovnaný duel. Přesto jsme mohli a měli utkání zvládnout a získat potřebný náskok. Mizernou střelbou v kombinaci s únavou klíčových hráčů a také ztrátou balonu v posledním útoku jsme se o to, bohužel, připravili,“ podotkl kouč Fio Basketu.

I přes finálový neúspěch však nabádá ke klidu a pozitivnímu smýšlení. „Ano, přišli jsme o prvoligový titul, ale stále je před námi to nejdůležitější, tedy baráž, z níž si vítěz zajistí účast v elitní lize. Chtěli jsme sice tento turnaj odehrát doma, ale nedá se nic dělat. Teď se musíme doléčit nemoci a šrámy a co nejlépe se připravit na dva nejdůležitější souboje v celém ročníku. Snad už budeme kompletní. Podle mě bude baráž velmi vyrovnaná a rozhodne momentální forma a potřebné štěstí,“ dodal.

Basket Fio banka J. Hradec – GBA EU Praha 80:76 (31:15, 44:35, 63:65)

Body: Lipkins 18, Farský 13, Hubálek 12, V. Novák 12, Šoula 11, Stegbauer 7, Jokl 4, Tomanec 2, Filič 1 – Sisoho Jawara 19, Pekárek 14, Konontšuk 11, Jaakson 10, Štafl 8, Chachashvili 6, Novotný 6, Killeya-Jones 2.

Trojky: 4:7. Fauly: 23:18. Trestné hody: 17/10:25:19. Rozhodčí: Nejezhcleb, Jedlička, Večeřa. Diváci: 765.

Celkové skóre: GBA Praha – J. Hradec 162:159