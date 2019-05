Praha – Jindřichohradečtí basketbalisté si návrat do nejvyšší soutěže nevybojovali. U Vajgaru se tak i v příští sezoně bude hrát I. liga.

Klíčový souboj s pražskou GBA EU jindřichohradečtí basketbalisté nezvládli a prohráli v prodloužení. Následná těsná výhra nad Hradcem Králové jim vzala definitivně naději. | Foto: Foto: Stanislav Hladík

V tříčlenné baráži totiž Jihočeši nejprve podlehli Get Better Academy Europe Praha v její hale 98:106 po prodloužení a poté zdolali Hradec Králové „jen“ 93:90, což znamená, že výsledný pasivní rozdíl ve skóre jim vzal naději na postup. O účast v Kooperativa NBL si to tak v neděli vpodvečer rozdali oba předchozí protivníci Basket Fio banky.