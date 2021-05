Vzhledem k tomu, že provozování sportovní činnosti jednotlivých žadatelů bylo od počátku roku kvůli pandemii koronaviru prakticky zcela ochromeno, sportovní komise města na to při posuzování návrhů brala zřetel a částky snižovala.

„Tyto skutečnosti samozřejmě sehrály podstatnou roli při sestavování návrhu na poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům. V drtivé většině se jedná o podstatné snížení reálných nákladů na jejich činnost v letošním roce,“ podotkla mluvčí jindřichohradecké radnice Eliška Čermáková.

Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu sportu má pět opatření a v rámci každého z nich jsou stanovena určitá kritéria.

Tím prvním je příspěvek na činnost preferovaných sportovních klubů, kterým je v této kategorii pouze spolek Basket Jindřichův Hradec vystupující v soutěžích pod názvem GBA Lions. Pro letošní rok získá od města částku 1,6 milionu korun.

Opatření číslo 2 představuje příspěvek na činnost dětí a mládeže ve věku od 5 do 19 let (do kategorie junior) ve sportovních organizacích. Zde se rozdělilo nejvíce prostředků, konkrétně téměř šest milionů korun, a to pro celkem 18 žadatelů. Největší krajíc si odkrojil hokejový oddíl HC Střelci, a to necelých 1,5 milionu korun, téměř milion připadl celé tělovýchovné jednotě Slovan.

Žádosti podané v rámci opatření číslo 3, což je příspěvek na pořádání sportovních akcí a na sportovní reprezentaci města, budou předkládány průběžně k projednání radě města během letošního roku. Sto tisíc korun je navíc určeno na ocenění jednotlivých sportovců, jimž jsou vždy poskytovány věcné dary.

Příspěvek na účast seniorských sportovních týmů v příslušných soutěžích (opatření číslo 4) bude s ohledem na situaci v souvislosti s covidem zatím vyplacen ve výši 440 tisíc korun, což představuje čtyřicet procent z celkové alokované částky 1,1 milionu korun.

„Zbylé finanční prostředky navrhuje sportovní komise přerozdělit v září,“ informovala Eliška Čermáková.

Pátým opatřením dotačního programu na podporu sportu je příspěvek na pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku. Tři sportovní kluby si v tomto bodě rozdělí částku 150 000 korun.

Návrh rozdělení finančních prostředků pro sport byl schválen jednomyslně, což u Vajgaru v minulosti rozhodně nebylo zvykem a celý proces provázely vzrušené debaty a hašteření.

„Mám z toho velkou radost. Na konci loňského roku se nám podařilo přijmout změněná dotační pravidla, ale vzhledem k situaci ve sportu v souvislosti s covidem ještě nemohl být systém úplně nastaven. Nicméně doufám, že až se sport normálně rozjede, podaří se nám doladit spravedlivá a plně transparentní pravidla,“ vyjádřil se hradecký radní Jaromír Kopřiva, který je zároveň předsedou sportovní komise města.

Schválené dotace na podporu sportu v J. Hradci pro rok 2021

Příspěvek na činnost preferovaných sportovních klubů

GBA Lions JH: 1 600 000 Kč

Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve věku 5 – 19 let ve sportovních organizacích (celkem 5 977 000 Kč)

HC Střelci JH: 1 446 000 Kč

TJ Slovan JH: 940 000 Kč

FK J. Hradec 1910: 570 000 Kč

Házená JH: 470 000 Kč

VK Vajgar JH: 440 000 Kč

Basketbalový klub JH: 412 000 Kč

Plavecký klub JH: 378 000 Kč

HC Vajgar JH: 326 000 Kč

TCV JH: 242 000 Kč

SKOK JH: 170 000 Kč

Tenis klub JH: 160 000 Kč

Karate JH OGRD: 114 000 Kč

AE MTK JH: 104 000 Kč

HBC Olymp JH: 60 000 Kč

Spolek orientačních sportůJ. Hradec: 40 000 Kč

Vajgarská saň JH: 24 000 Kč

Golf club Nová Bystřice – oddíl stolního tenisu: 27 000 Kč

SK Kapři JH: 24 000 Kč

SKI klub JH: 10 000 Kč

Příspěvek na účast seniorských sportovních týmů v soutěžích (celkem 440 000 Kč)

FK J. Hradec 1910: 172 000 Kč

Házená J. Hradec: 140 000 Kč

HC Střelci J. Hradec: 128 000 Kč

Příspěvek na pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku (celkem 150 000 Kč)

VK Vajgar J. Hradec: 50 000 Kč (pořízení dvojskifu)

HC Střelci J. Hradec: 70 000 Kč (rekonstrukce podlahy rozcvičovny a výukové místnosti na zimním stadionu)

AC Buk: 30 000 Kč (pořízení sběrného kontejneru na trávu)