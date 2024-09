Gabe Wiznitzer odehrál poslední dvě sezony v dresu Bobcats a předchozí 2 v dresu Cardinals na University of Louisville.

Gabriel Wiznitzer z americké Ohio University je další posilou týmu před startem NBL. Přichází z Division I americké NCAA | Video: Deník/ GabeWiz

Julian Beťko, asistent trenéra J. Hradce, pro klubový web uvedl: "Gabe je hráč, kterého jsme potřebovali do podkošového prostoru. V obraně i v útoku. Má dobrou práci nohou, pomůže nám v pick and rollu a věříme, že bude přínosem i při bránění soupeřových podkošových hráčů. Víme o něm, že má i cit na střelbu z dálky, a proto je ideálním typem do našeho herního stylu."

21. září odehraje klub GBA Fruko-Schulz Jindřichův Hradec první zápas sezóny 24/25. "Soutěž zahajujeme na palubovce USK Praha." 25. září se Jihočeši představí poprvé doma. V jindřichohradecké sportovní hale přivítají silnou ústeckou Slunetu.