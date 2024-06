Letní olympijské hry dětí a mládeže přinášejí do Jihočeského kraje nejen sportovní nadšení, ale i silnou podporu fanoušků. Slavnostní zahájení v Českých Budějovicích slibuje účast významných osobností a sportovců. Florbal, jako jeden z téměř třiceti sportů, se těší mimořádné oblibě, zejména mezi nejmladšími hráči.

Florbal na olympijských hrách dětí a mládeže. Trenérka SK Meťák Jana Pirková | Video: Deník/ Kamil Jáša

Jsou tady olympijské hry dětí a mládeže. V neděli večer je v Č. Budějovicích slavnostně zahájí osobnosti i sportovci. Sportů bude téměř třicet. Nechybí mezi nimi florbal. Jana Pírková z SK Meťák říká: "Je to pro hráče a hráčky vyústění dvouleté tréninkové práce. Dva roky se připravují ve svých regionálních výběrech. Z celkového počtu hráčů, kterých je zhruba čtyřicet v každé kategorii, se jen zlomek dostane na olympiádu."

Zdroj: Deník/ Kamil Jáša

Na sportovištích nejen v Českých Budějovicích, ale i v celém Jihočeském kraji bude během letních olympijských her dětí a mládeže báječná atmosféra. Kdo nebude hrát, přijde fandit. "U florbalu to platí dvojnásob. Je to velmi temperamentní sport, má nejvíc příznivců mezi nejmladší kategorií, což jsou děti, které jsou velmi bezprostřední. Věřím, že některé základní školy, které už skočily výuku, využijí volna a přijdou fandit."Jana Pírková z SK Meťák zaznamenala v posledním období velký nárůst zájmu o florbal. "Máme spoustu florbalistů a florbalistek, což je vidět i na dnešním tréninku. Jsem ráda, že po období útlumu, který způsobila pandemie, máme nyní v podstatě od přípravky, někdy i více dívek než chlapců v daném ročníku. Za to jsme moc rádi," doplnila trenérka českobudějovického zdravě ambiciozního klubu SK Meťák Jana Pírková.