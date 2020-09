České Budějovice – Osmdesátý ročník silničního běhu na 25 kilometrů Kolem Hluboké, memoriál manželů Nedobitých, uspořádají atleti TJ Koh-i-noor a TJ Hluboká v sobotu 3. října.

Jiří Csirik už také dokázal Hlubokou vyhrát. | Foto: Deník/archiv VLM

Původní termín odložila pandémie. Start na stadionu TJ Hluboká bude v 9.30, přihlásit se bude možné ještě na místě do 9 hodin. Trať vede po asfaltových cyklostezkách a silnicích III. třídy. Ze stadionu míří po cyklostezce do Bavorovic, podél silnice směrem na Hlubokou, po jejím podběhnutí kolem SOŠ a Vondrova do Munic, přes Zahájí do Zlivi a odtud po původní trase přes Munice zpět na hlubocký stadion. Závod je také krajským přeborem v silničním běhu a součástí jihočeského běžeckého poháru.