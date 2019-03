Jindřichův Hradec - Dva domácí zápasy, v nichž basketbaloví junioři jindřichohradeckých Lions porazili Modřany a Nymburk B, jim daly jistotu záchrany mezi elitou v celostátní lize.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Daniel Seifert

„Proti Supům to bylo vydřené vítězství, a to do slova a do písmene. Na klucích byla vidět touha uspět, i když jim důležitost zápasu občas svazovala ruce i nohy. Vyhrát si však zasloužili, přičemž na úspěchu měli zásluhu nejen hráči na palubovce, ale i zápasem žijící lavička a výborní diváci, kteří vytvořili skvělou atmosféru. Druhý den s Nymburkem už to bylo jednodušší, vyhráli jsme jasně, když se na hřišti objevila celá sestava a každý z ní se zapsal i do střelecké listiny,“ radoval se ze záchrany jindřichohradecký kouč Karel Forejt.