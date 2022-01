Nové huti se utkání vydařilo po všech stránkách a podle svého kouče Cholevy dokonce v určitých pasážích zahrála nejlepší basketbal v sezoně, přestože jí chyběl zraněný ústřední rozehrávač Ubilla. Proto není divu, že doma proti Hradci přerušila nepříjemné období s pěti porážkami z šesti duelů. Hostujícímu týmu nepomohl ani návrat elitního kanonýra soutěže Torina Dorna, který dva a půl měsíce léčil zlomenu ruky. S 23 body se sice stal nejlepším střelcem utkání, ale než zaznamenal první koš, trio Radukič, Vann a Bohačík vytáhlo Ostravu v úvodní čtvrtině do vedení 23:12.

Ve druhé desetiminutovce domácí hráči ve svém tažení pokračovali, když dominovali ve střelbě z pod koše i z pole, a do kabin tak šli s výrazným náskokem 22 bodů.

A když Jihočeši po pauze nezachytili nástup soupeře do třetí periody, bylo o osudu střetnutí definitivně rozhodnuto. GBA Fio banka opět potvrdila, že defenziva není její silnou stránkou a Ostrava kralovala i v dalších statistikách.

Adam Choleva, trenér Ostravy: „Jsem šťastný, že jsme vyhráli. Na tento zápas jsme se připravovali dlouho, hlavně na doskok, který jsme u Vajgaru výrazně prohráli. Tentokrát jsme ho vyhráli o patnáct, což byl obraz celého zápasu. Pak přišly fáze, kdy jsme hráli asi nejlepší basket v této sezoně, ale na druhou stranu tam byly i momenty, kdy jsme si trhali vlasy. Výhru bereme všemi deseti a jdeme pracovat dál.“

Gilbert Abraham, trenér J. Hradce: „Ostrava má velmi zkušené hráče pod košem a bylo to znát. My máme v kádru nové hráče, které potřebujeme zabudovat do týmu, abychom měli lepší chemii a souhru.“

Štěpán Svoboda, křídlo Ostravy: „Pro nás super vítězství, jsme rádi, že jsme doma zvítězili, i když to místy drhlo. Výhra zasloužená, všichni do zápasu zasáhli a jdeme dál.“

Filip Novotný, křídlo J. Hradce: „Nastoupili jsme do zápasu velice pomalu a nechali Ostravu jít do vedení. Bojovali jsme celý první poločas, ale nechali si dávat lehké koše. Třetí perioda nám vůbec nevyšla a zaznamenali jsme v ní snad jen pět bodů. To si musíme příště pohlídat. Závěr se pak jen dohrával.“

V druhém kole nadstavby A2 jindřichohradecký celek v sobotu 5. února ve své hale přivítá Děčín (18 hodin).

Nová huť Ostrava – GBA Fio banka Jindřichův Hradec 98:83 (27:19, 55:43, 77:56)

Body: Radukič 22, Vann 19, Bohačík 12, Antonio 11, Nábělek 9, Heinzl 8, Týml 7, Prošek 6, Svoboda 4 – Dorn 23, Novotný 14, Victor 13, Du Bose 11, Brown 8, Stegbauer 6, Sinadinovič 4, Borovka 4. Trojky: 9:6. Fauly: 19:23. Trestné hody: 19/24:27/35. Doskoky: 43:29. Rozhodčí: Kapaňa, Nejezchleb, Dombrovský. Diváci: 458.

Další výsledek skupiny A2: Olomoucko – Děčín 79:81.

Kooperativa NBL - skupina A2

1. Armex Děčín 23 10 13 1855:1883 43,5

2. NH Ostrava 23 9 14 1836:1964 39,1

3. Redstone Olomoucko 23 3 20 1742:2026 13

4. GBA Fio banka Jindřichův Hradec 23 2 21 1832:2218 8,7