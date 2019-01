České Budějovice – Michal Sukuba je i letos kapitánem volejbalistů Č. Budějovice. „Tato funkce na mě zbyla," usmívá se. Po vítězství nad Budvou se jeho úsměv rozzářil od ucha k uchu:

Spadl vám veliký kámen ze srdce? Cítili jste se pod tlakem?

Pod žádným tlakem jsme nebyli. Věděli jsme, že to je pro nás klíčový zápas. Hráli jsme poprvé v Lize mistrů doma, věděli jsme, že na nás tlak je, my si ho ale nepřipouštěli.



Od první výměny na vás bylo vidět, jak moc toužíte po vítězství, pozoroval jste to také jako kapitán týmu?

Chtěli jsme vyhrát, to je jasné. Chtěli jsme zvítězit za každou cenu. Vybojovali jsme si to, jsme strašně rádi.



V Berlíně jste v prvním utkání smolně ztratili první set, pak celý zápas, doma jste naopak vývoj skóre prvního dějství otočili, odvrátili jste setbol, byl to rozhodující moment?

Nemyslím si, že by zápas rozhodl první set. My jsme ho spíš svými chybami naprosto zbytečně zdramatizovali. Pro nás je výhra nad Budvou strašně důležitá.



Ani na okamžik vás nenapadlo, že první set měl podobný scénář jako zápas v Berlíně?

Na to na hřišti není čas. Body jdou strašně rychle za sebou. Člověk si na to, co bylo před týdnem, v tu chvíli opravdu ani nevzpomene.



Vyhráli jste sice po boji, ale ve třech setech, v čem byl Jihostroj lepší než Budva?

Podali jsme kolektivní výkon. Tahali jsme jeden za druhého. Když se někomu nedařilo, dokázali jsme se povzbudit. Dokázali jsme si pomáhat v důležitých chvílích.



Ze statistik vyplynulo, že Jihostroj měl lepší servis…

…hlavně v rozhodujících okamžicích kluci, kteří využívají smečovaný servis, zatlačili, hosté s tím měli na přihrávce velký problém.



Potíže ale měli i s technickým plachtícím podáním…

Plachta jim sice dělala problém, ne ale takový, jako smečovaný servis. Když přišel v důležitém okamžiku na řadu tvrdý skákaný servis, měla Budva starosti. Problémy měla možná i s halou, pár přihrávek po našich servisech poslali hráči do stropu.



Jaká byla v úterý večer v provedení Jihostroje defenziva?

Dokázali jsme soupeře ubránit. Tím jsme si také hodně pomohli. Hlavně v koncovkách to bylo znát.



V pondělí od 20.00 před kamerami České televize nastoupíte v Příbrami proti týmu trenéra Broma. Je složité přeorientovat se na českou nejvyšší soutěž?

Do pondělka je hodně času, abychom se kvalitně připravili. Uděláme určitě všechno pro to, abychom v Příbrami potvrdili roli favorita zápasu, abychom tam vyhráli.