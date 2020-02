Do utkání lépe vstoupili hosté, kteří v první minutě odskočili na 0:5. Domácí se oklepali z úvodního nezdaru a čtyřmi slepenými trojkami Adámka s Čeganem vývoj skóre v 5. minutě otočili – 12:9. Lvi snížili, avšak následující tříminutovku zcela ovládli domácí a dvanáctibodovou šňůrou odskočili na 24:11 a jindřichohradečtí basketbalisté brali time out. Po jeho skončení hosté snížili na 24:18, ale definitivní podobu výsledku po první čtvrtině stanovil Adámek opět trefou z perimetru – 27:20.

Ve druhé periodě se hrálo hodně vyrovnaně. Oba celky se střídaly v zakončení a hráči od Vajgaru byli neustále na dostřel – 35:31 (15.). Když hosté snížili na rozdíl dvou bodů (37:35), přišel oddechový čas trenéra Blažka a změna obrany Kaplice z osobní na zónovou. Ta přinesla vyztužení domácí defenzivy a spartakovci ji až do konce utkání neopustili. Díky této změně a střeleckému prosazování se v poločasu dostali kapličtí do pětibodového vedení – 43:38.

Po změně stran přišla rozhodující pasáž hry, která domácí nasměrovala k vítězství. V polovině této desetiminutovky ukazovala tabule stav 52:45, pak ovšem přišel úsek, který Spartak ovládl poměrem 10:2 (62:47, 28.) a do konce duelu své vedení pouze navyšoval. Ještě ve dvacáté deváté minutě bylo vedení domácích třináctibodové 62:49), osm bodů v řadě však přineslo nárůst ve vedení - po třech čtvrtinách ukazovala tabule stav 70:52.

V závěrečném hracím období pokračovali svěřenci trenéra Blažka ve výborné obraně, kdy dokázali pokrýt obávané střelce soupeře. Rovněž získali převahu na doskocích. Nadále se prezentovali velmi rychlou hrou protkanou několika signály, na kterou hosté přestávali stačit fyzicky. V poslední části tak rozdíl mezi oběma celky postupně narůstal. Ve 33. minutě byl stav 76:59, o dvě minuty později již 83:59 a na konci čtvrté čtvrtiny 94:68.

Spartakovci si připsali velice důležitou výhru v boji o play off. Aktuálně je situace okolo postupových míst velice zamotaná. Legends ČB mají nejlepší pozici a zřejmě dotáhnou postavení na prvním místě. O druhé až čtvrté místo však nyní svádí boje čtyři celky – Kaplice, Tábor, Hradec a Pelhřimov, takže v konečném účtování bude zřejmě rozhodovat i skóre ze vzájemných zápasů. Zde mají Kapličtí lepší bilanci s J. Hradcem, ale horší s Pelhřimovem. S Táborem se ještě utkají v polovině března a bude to velice zajímavý duel. Do té doby mají Kapličtí volno. Stínem utkání byly čtyři dělené technické chyby, kdy tři obdrželi spartakovci a jednu jindřichohradečtí.

Václav Blažek, trenér Spartaku Kaplice: „Soupeř nepřicestoval kompletní, ale i nám chyběli dva hráči. Taktiku jsme měli postavenou na precizní obraně a ta se nám dařila. Dokázali jsme ubránit nejlepší hradecké střelce, zde největší kus práce udělali bratři Hejní. Přestože jsme hráli rychle dopředu, nedařily se nám brejky. Klíčová byla změna obrany na zónu, na kterou Lvi neuměli nic vymyslet. Důležité bylo i to, že se probudili tradiční střelci Spartaku a do střelecké listiny se zapsali všichni hráči. Poděkování i skvělým divákům, kteří se museli hrou bavit. Situace v tabulce je hodně zamotaná a uvidíme, jak to bude po dalším kole, kdy máme volno.“

Spartak Kaplice – BK Lions J. Hradec 94:68 (27:20, 43:38, 70:52)

Body: Čegan 23, Adámek 16, Míšek 14, Šulek 11, F. Hejný F. 10, L. Hejný 8, Novotný 8, Ševčík 2 – Pazour 32, P. Houška 12, Satrapa 11, Procházka 5, O. Houška 4, Dvořák 2, Filip 2. Trojky: 8:3. Trestné hody: 14/6:25/11.

Další výsledky 11. kola: Tábor – Pelhřimov 86:54, Legends ČB – Tigers ČB 77:56

Příští kolo: J. Hradec – Tábor, Pelhřimov – Legends ČB, Tigers ČB – Písek.

1. Legends Basketball Č. Budějovice 9 7 2 667:581 16

2. Spartak Kaplice 10 6 4 781:743 16

3. BK Lions Jindřichův Hradec 9 6 3 666:573 15

4. BK Tábor 10 5 5 723:656 15

5. BK Pelhřimov 9 5 4 627:628 14

6. Sokol Písek Sršni C 9 3 6 643:695 12

7. Tigers Basketball Č. Budějovice C 10 1 9 608:839 11