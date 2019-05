Vrcholné akce se zúčastnilo přes 200 bojovníků ze 17 oddílů, mezi nimiž nechyběl ani jindřichohradecký oddíl. A rozhodně se neztratil.

Nejlépe si vedl Jiří Snížek, který zvítězil ve sportovním boji (Kumite) v kategorii 12-13 let do 45 kg a stal se tak mistrem republiky. V technických sestavách (Kata) navíc obsadil třetí příčku.

Další závodnice Slovanu J. Hradec Okinawa Karate Do Anna Rypalová (kategorie 10-11 let) a Karolína Šlechtová (kategorie 12-13 let) obsadily shodně pátou příčku v kumite.

Stříbrnou medaili v týmové soutěži v kata společně vybojovali Anna Rypalová, Jiří Snížek a Petr Nguyen.