Šestnáctiletý jindřichohradecký bojovník se zúčastnil týdenního semináře v desetičlenném výběru reprezentace Českého svazu karate Goju ryu, který vedl trenér mistrů světa Tsuguo Sakumoto (9 Dan).

Vít Masař byl podle výkonnosti zařazen do nejvyšší skupiny reprezentantů, kde po jeho boku cvičila například i trenérka české reprezentace Veronika Mišková a všechny současné světové sportovní hvězdy, mistři světa, včetně kompletního japonského reprezentačního týmu.

Vrcholem jeho návštěvy v Okinawě se však stal trénink v tradičním dojo mistra Teruy (10 Dan), nejvyššího představitele Okinawa Goju Ryu Karate dó Kyokai. Vít si pod jeho vedením a dohledem starých mistrů zatrénoval v duchu tradičního sebeobranného karate, tak jak se učí i v Jindřichově Hradci, a potěšil staré mistry svým výkonem a technikou. Velkou odměnou za předvedený výkon pak bylo pozvání ke společné večeři, která proběhla hned po tréninku za účasti všech přítomných mistrů.

„Na Okinawu jsme Vítka vyslali hlavně proto, aby se důkladně připravil na mistrovství světa v Malajsii, kam je reprezentací nominován dokonce v šesti kategoriích. Myslím si, že to bylo dobré rozhodnutí. Vrátil se plný energie a zkušeností, které by nikde jinde nezískal. A to, že se navíc zúčastnil i tréninku s mistry tradičního karate, byla třešnička na dortu, jež ho obohatila nejvíce,“ konstatoval Jaroslav Valenta, hlavní trenér Karate J. Hradec Okinawa Goju Ryu Dojo.