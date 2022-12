Nejprve se členové Karate J. Hradec OGRD zúčastnili 3. kola krajské ligy karate všech stylů v Horní Stropnici. Ondřej Uxa v kategorii Kata 10-11 let vybojoval stříbrnou medaili, Ondřej Šafrata v kategorii Kata 12-13 let skončil třetí a Ivana Šotová v Kata dívky 10-11 let obsadila páté místo.