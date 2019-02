Jindřichův Hradec – Závěrečné kolo nadstavbové části Kooperativa NBL odpovědělo na poslední otázku.

Kapitánu Lions Stanislavu Zuzákovi (vlevo) se snaží překazit plány ústecký Ladislav Pecka. Lions podlehli doma Ústí nad Labem 72:80 | Foto: bkjh

A kdo tedy doprovodí svitavské Tury do play off? Budou to basketbalisté Ústí nad Labem, kteří o svém postupu rozhodli na palubovce Jindřichova Hradce, kde vyhráli 72:80.



„Byl to těžký zápas jak pro nás tak pro domácí Lions. Domácí nás na začátku jednoznačně přehrávali, my jsme ale věděli o co hrajeme a nevzdali jsme to. Rozhodlo to, že jsme na konci byli dobří v rychlých protiútocích. Jsme moc šťastní, že jsme v play off,“ uvedl hráč Slunety Khristian Smith.



Trenér Ústí Antonín Pištěcký přiznal, že na začátku byl jeho tým hodně nevózní a poté, co se Lvi dostali do desetibodového trháku, musel své svěřence zklidnit při time-outu. „Pak jsme se zvedli a začali hrát to, co jsme chtěli,“ dodal ústecký kouč.



Trenéru Jindřichova Hradce nezbylo než hostům z Ústí nad Labem pogratulovat. „Ústí mělo velkou motivaci, my jsme naopak neměli svůj den. Nevím čím to bylo, ale po sérii relativně dobře odehraných zápasů jsme tentokrát nepodali dobrý výkon,“ pokrčil rameny Karel Forejt.



Lions nyní čeká ještě šest zápasů v play out, v nichž se střetnou s Prostějovem, Brnem a Ostravou. Dosažené body se započítávají a poslední celek bude hrát baráž o udržení.