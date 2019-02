Jindřichův Hradec - Basketbalisté Jindřichova Hradce prohráli v prvním mistrovském utkání s týmem Svitav

TRENÉR. Karel Forejt udílí pokyny svým hráčům. Vpravo poslouchá kapitán Stanislav Zuzák. | Foto: bkjh

Na letním přípravném turnaji ve Svitu jindřichohradečtí basketbalisté svitavské Tury bez problémů přehráli, v Kooperativa NBL si však Východočeši vše vynahradili a od Vajgaru si odvážejí domů do Svitav cenou výhru 80:76.

„Mistrovský zápas je úplně o něčem jiném než přípravný. Navíc v tom přáteláku nám tam spadlo úplně všechno a byla malá pravděpodobnost, že takové štěstí nás potká znovu," dobře věděl trenér Lions Karel Forejt. „Trojkové střely tam tehdy proměňovali i hráči z lavičky. To tentokrát Hradci nevycházelo," přitakal trenér soupeře Petr.

Své hráče však Forejt zřejmě dostatečně nepřesvědčil a jejich přístup se mu vůbec nelíbil. „Bohužel někteří naši hráči měli stále v hlavách poslední utkání a mysleli si, že Svitavy přijedou s velkým respektem," zlobí se kouč.

Jenže to se nestalo, Svitavy vstoupily do utkání sebevědomě a brzy vedly 12:2. „Na výsledek ze Slovenska jsme zapomněli a do Jindřichova Hradce jsme přijeli vyhrát. Tušil jsem, že bude rozhodovat koncovka. Zápas byl vyrovnaný a já jsem šťastný za výhru," uvedl kouč Svitav Stanislav Petr.

V podobném duchu hovořil i křídelní hráč svitavského týmu Martin Bašta. „Je to důležitá výhra na úvod. Neřekl bych, že jsme soupeře přehráli, ale spíš jsme si to vybojovali.Trochu jsme hořeli na obranném doskoku, ale v závěru odvedl výbornou práci náš rozehrávač a jeho s jistotou proměněné šestky nás nasměrovaly k vítězství," zmínil Bašta kolegu Jahmala Jonese, kterého trenéři vybrali za nejlepšího hráče zápasu.

Dalibor Fajt z mužstva Lions vyzdvihl ještě přínos Kennetha Barkera, který zaznamenal devět úspěšných bloků a v této činnosti na hřišti dominoval.

„Pod košem jsme si s ním nedokázali poradit. Zablokoval hodně našich pokusů o zakončení. Hlavní problém jsme ale měli v obraně, kterou nám rozleptával hostující rozehrávač," chválí Fajt klíčové osobnosti soupeře.

Z porážky domácí kouč vědu nedělá, přál by si však, aby si z ní hráči vzali ponaučení. „Máme na paměti minulou sezonu, kdy jsme nezačali dobře a tým se pak dostal po několika prohrách do křeče. Přestože základní část je dlouhá a odehrajeme ještě mraky zápasů, vstup do soutěže je pro nás důležitý," připomíná Karel Forejt.

Šanci na reparát budou mít Jihočeši již zítra, kdy znovu ve své hale přivítají od 18 hodin Geosan Kolín.