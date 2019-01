Jindřichohradecko – Boje v kvalifikační části XVII. ročníku „C.K. okresní FITMALL.CZ futsalové ligy Nová Bystřice 2013/2014" vrcholí, nervozita stoupá.

Ilustrační foto. | Foto: David Mach

V závěrečném kole základní části to bylo hodně patrné, vždyť zatímco v předchozích šesti hracích dnech bylo uděleno 23 karet, tak během jediného dvoukola, které se konalo o první únorové sobotě, jich padlo dalších 16!

Zápasy vůbec nevyšly dosud vedoucí Kasalově pile, která prohrála dvakrát se Sedelskou hospodou. Do čela tabulky se tak dostala Lennyho Křídla, která mají nyní nejblíže k zisku „Trofeje České Kanady", jíž získává tým, jenž půjde do play-off z první pozice.

Roztrhtrenky – FC Nikdo 3:2 (0:1). Bolestí Roztrhtrenek je fakt, že se neumí vypnout k maximálnímu výkonu v zápasech, kdy jim přináleží role favorita. Také proti Číměři se rozjížděly velmi pozvolna a probrala je až dvoubranková ztráta, kterou nejenže zlikvidovaly během chvilky, ale dokonce z utkání vytěžily všechny body. Nápor domácího týmu v úplném závěru totiž zužitkoval ve vítězství Jiří Havel.

Branky: 22. J. Feytl, 24. M. Feytl, 30. Havel – 11. Březina, 21. Záhorka. Žlutá karta: 0:1 (22. Záhorka).

No Comment – Lennyho Křídla 4:6 (3:4). Říká se, že derby nemá favorita, ale v duelu dvou celků to v 7. minutě vypadalo, že Lennyho Křídla mají zápas jasně pod kontrolou. Jenže na zásah Tomáše Cypry, jenž zvýšil na 3:0, rychle odpověděl Jan Evják trefou, která vlila hráčům outsidera do nohou takový entuziasmus, že za pár minut bylo vyrovnáno. Pro No Comment je jen škoda, že si v posledních vteřinách první půle vybral slabou chvíli jeho gólman Zdeněk Pospíchal, jemuž utekl do branky míč vyslaný Luďkem Kuchařem. I po změně stran ovšem Křídla neměla nic jistého, obzvláště když Tomáš Vojta znovu vyrovnal – 4:4. O výhře znervóznělého favorita nakonec musel rozhodnout brankář Jan Urban, jenž výhru Křídel pečetil v předposlední minutě šestým gólem.

Branky: 9., 23. Vojta, 7. Evják, 13. Kostka – 2., 15. Kuchař, 4., 25. J. Beneš, 7. T. Cypra, 29. Beneš. Žlutá karta: 0:1 (13. Kuchař).FC Nikdo – Roztrhtrenky 4:2 (3:1). Roztrhtrenkám zápasy 7. kola herně nevyšly, frustraci z nepodařeného výkonu si někteří jejich hráči vybili nejen na protihráčích, nýbrž i hádkami se spoluhráči. Vše vyvrcholilo těsně po střetnutí, kdy Martin Feytl inzultoval hlavního rozhodčího Miroslava Nápravu. Za facku byl náležitě „odměněn", futsal si teď hříšník zahraje nejdříve zase až v roce 2015.

Branky: 6. F. Hudeček, 13. Záhorka, 15. Březina, 28. Strejček (PK) – 6. M. Feytl, 25. Z. Beneš. Červená karta: 0:1 (30. M. Feytl). Žluté karty: 2:2 (14. Sobek, 26. Březina – 10. Nižník, 21. Zach).

Lennyho Křídla – No Comment 13:4 (5:2). „Sázel to tam jako brambory," takhle trefně vystihl Kuchařovu střeleckou exhibici sudí Náprava. Dát osm gólů za 30 minut jednoho zápasu je opravdový kumšt a nic na tom nemění ani skutečnost, že No Comment hrál už druhý zápas bez možnosti střídání.

Branky: 2., 3., 6., 7., 9., 19., 21., 27. Kuchař, 15., 25., 27., 30. J. Beneš, 23. Chuda – 12., 18. Vojta, 13., 25. Kornas. Žlutá karta: 0:1 (24. Vojta).

Pocemkamdeš CF – FK Bulánci 3:2 (2:1). Pěkný zápas dvou běhavých mladých celků se s blížícím závěrem zvrtnul. Hráči se navzájem okopávali, ostrých zákroků bylo jako máku. Šťastnější byla v konci N. Včelnice, o jejímž vítězství rozhodl necelých šest minut před klaksonem Michal Pivko. Bulánci v tomto ročníku C.K. ligy již potřetí smolně prohráli o jediný gól.

Branky: 8., 25. Pivko, 6. Nebeský – 12. Rejthar, 20. R. Schramhauser. Žluté karty: 3:1 (23. Mareš, 23. Přibyl, 23. O. Blažek – 24. D. Cettl).

Sedelská hospoda – Kasalova pila 1:0 (0:0). Opatrný zápas, v němž z hráčů Kasalovy pily sršela obava o to, aby nepřišli o neporazitelnost, nepřinášel prakticky žádné šance. Sedelská hospoda si vypracovala jednu jedinou, avšak vítěznou. Jindřichohradecké „dřevaře" připravil o sérii bez prohry kanonýr Petr Kodada. Pro gólmana Sedla Lukáše Kodyma přinesl zápas druhou vychytanou nulu v sezóně.

Branka: 21. P. Kodada. Žlutá karta: 0:1 (21. Brož).

FK Bulánci – Pocemkamdeš CF 3:12 (1:5). Jediným zápasem sedmého dvoukola, v němž nebyl tasen žlutý nebo červený kartónek, byla odveta duelu, který se předtím dohrával v nervózní atmosféře. Tentokrát o vyrovnanosti nemohla být ani řeč, protože jindřichohradecké mužstvo drželo jakžtakž krok jen v prvních 10 minutách. Po brance nejlepšího hráče obou střetnutí Michala Pivka na 1:4 se Bulánci složili. Avšak výše porážky je pro ně až příliš krutá.

Branky: 3. Králíček, 13. R. Schramhauser, 19. Rejthar – 1., 10., 27. Pivko, 6., 12. Petráš, 9., 17. Mareš, 14., 23. Holický, 16. O. Blažek, 22. Nebeský, 29. Šlapanský.

Kasalova pila – Sedelská hospoda 2:4 (2:0). Odveta přinesla úplně odlišnou hru než první zápas. Hrálo se nahoru-dolů, šance střídala šanci, brankáři se nenudili. V závěru prvního poločasu se dosavadní lídr propracoval k dvoubrankovému vedení, takže to vypadalo, že soupeři ze Sedla vrátí porážku. Náskok mohl i navýšit, jenže po změně stran začalo přát střelecké štěstí hospodskému týmu. Možností ke střílení gólů měli sice „pilaři" nejméně stejně tolik, ale v proměňování je sedelská parta předčila.

Branky: 12. Brož, 14. M. Baláž – 22., 29. Hron, 17. L. Mihula, 19. P. Mihula. Žluté karty: 1:1 (27. Mládek – 14. P. Kodada).

Tresty: Kasalova pila – pokuta 300,- Kč (neúčast ve službě 3x); Martin Feytl (Roztrhtrenky) zastavení činnosti nepodmíněně do 1. ledna 2015 včetně + pokuta 100,- Kč (inzultace rozhodčího).

Roman Pišný

příští propgram:

sobota 8. února (N. Bystřice):

9 :00 K. pila – Bulánci,

9:35 L. Křídla – Pocemkamdeš, 10:10 Roztrhtrenky – No Comment,

10:45 Bulánci – L. Křídla,

11:30 Nikdo – S. hospoda,

12:05 K. pila – Roztrhtrenky, 12:40 Pocemkamdeš – S. hospoda,

13:15 No Comment – Nikdo.

Služba:

8:45 až 11:30 Nikdo,

11:30 až 14:00 L. Křídla.