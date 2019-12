Výsledky: Florbal BEZ Katovice - FB Hurrican Karlovy Vary 4:3 (1:3, 3:0), Florbal BEZ Katovice - TJ Lokomotiva Mariánské Lázně 6:2 (2:2, 4:0), Florbal BEZ Katovice - TJ Plamen Chodov 3:2 (2:2, 1:0).

Na poslední ligový turnaj roku 2019 vyrazily katovické žačky v téměř kompletní sestavě. Proto byly na začátku turnaje plné optimismu a nedbaly moc na varování trenéra, že třetí Karlovy Vary se stále lepší. Probuzením byl poločas úvodního zápasu, kdy na tabuli svítilo skóre 1:3. Ve druhé půlce Katovice zlepšily obranu, vyrovnání zajistila přesilovková trojka, která musela párkrát na hřiště. Minutu a půl před koncem otočily Katovice zápas na svou stranu. Snadný nebyl ani zápas s posledními Mariánskými Lázněmi, které se podařilo udolat až ve druhém poločase.

Plzeňský turnaj byl jedním ze čtyř, na kterém startuje všech šest týmů, proto se do tabulky započítávají jen dva zápasy ze skupiny a dodatečný zápas o celkové pořadí už nikoliv.

V tom finálovém se střetly katovické dívky s dosud neporaženými žačkami z Chodova. Napínavé finále začalo opatrně, ale mělo stále zrychlující tempo. Katovické žačky dokázaly jít do vedení 2:0, ale do poločasu bylo srovnáno na 2:2. Ve druhé půli Katovice dokázaly strhnout vedení na svou stranu a v zápase, ve kterém přibylo i tvrdosti, jej udržely až do konce. Vyhrály tak už druhý turnaj ze čtyř a zůstávají v čele tabulky.

Autor: Michal Novotný