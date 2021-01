Kromě Lavického v nominaci nechybí například oba bratři Ondřej a Viktor Teplí, skifařky Dominika Vaďurová a Sára Tkadlecová, nadějní junioři bratři Nevelöšovi, talentovaná Alessia Palanti, windsurfařky Jana Slívová či Kateřina Švíková a mnohá další jména českého jachtingu.

V anketě se hlasuje, stejně jako vloni, v šesti kategoriích – muži, ženy, junioři, juniorky, jachtařské týmy a akce roku. Svůj hlas do ankety mohou až do 10. února odevzdat všichni členové Českého svazu jachtingu.

„Slavnostní vyhlášení ankety proběhne pravděpodobně během Galavečera českého jachtingu, jehož termín a místo konání bude oznámeno, jakmile bude možné jej uspořádat,“ informovala Eva Skořepová, PR manažerka Českého svazu jachtingu.

Nominace na Jachtaře roku 2020

Muži

Jakub Halouzka (1997)

Moravský Yacht Klub

Jachtingu se věnuje od roku 2008, nejdříve začal na lodní třídě Optimist, ve které se zúčastnil tří mistrovství Evropy – v Polsku 2010, v Portugalsku 2011 a v Itálii 2012. Od roku 2012 závodil na Laseru 4.7. V letech 2014 a 2015 jezdil převážně na Laseru Radial. Je členem reprezentačního družstva a na začátku roku 2016 vybojoval 20. místo ve třídě Laser Radial na juniorském mistrovství světa ISAF v Malajsii. V posledních čtyřech letech závodí převážně na olympijském Laseru (ILCA) Standard. Vloni zvítězil na mistrovství republiky v této třídě a také ve třídě ILCA Radial. V roce 2018 zvítězil v anketě Jachtař roku mezi juniory.

Výsledky v roce 2020:

74. místo ME ILCA (126 lodí) Gorki Zachodne, Polsko

1. místo MČR ILCA (22 lodí) Nové Mlýny

4. místo Europa Cup ILCA (37 lodí), Dziwnow, Polsko

6. místo Valenciana Olympic Week ILCA (40 lodí), Torrevieja, Španělsko

35. místo Kieler Woche ILCA (80 lodí) Kiel, Německo

1. místo MČR ILCA Radial (21 lodí) Lipno

Václav Korytář (1991)

Yacht Club Jezero Hlučín

Začínal s jachtingem v roce 2001 na Optimistu. Pokračoval přes třídy ILCA 4.7., Radial až ke Standardu, je trojnásobný mistr republiky a několikrát reprezentoval Česko na evropských a světových šampionátech. Momentálně jezdí na pozici bowmana na tátově plachetnici Beneteau First 40, kterou má tým zakotvenou v Chorvatsku nedaleko Trogiru. Pravidelně se účastní chorvatských ORC regat s česko-chorvatskou posádkou. V roce 2019 tým POLAR reprezentoval ČR na MS ORC v Šibeniku. V době pandemie v březnu začal s eSailingem, konkrétně na simulátoru jachtingu Virtual Regatta Inshore a Offshore. Hra je oficiálně podporována World Sailingem a SailGP. A zaznamenal mnoho úspěchů. Zařadil se mezi statisíci hráčů do absolutní špičky. Virtual Regatta Inshore má více než 700 000 aktivních účtů. Od února se „jelo“ mistrovství světa „eSailing World Championship 2020“, prvních 1000 hráčů se mohlo zúčastnit Play off, kam se probojovali pouze tři Češi. Play off eSailing World Championship se konal od 30. 9. do 3. 10. a Václav Korytář, kterého ve hře najdete pod přezdívkou Lord_Biry, skončil na famózním 13. místě ze 76 460 hráčů. Bohužel pár hodin před koncem spadl z 6. místa spadl na 13. a na velké finále pro 10 nejlepších to nestačilo. Nyní se účastní závodu kolem světa Vendee Globe, který hraje na 900 000 jachtařů z celého světa.

Výsledky v roce 2020:

13. místo eSailing World Championship 2020 (76 460 účastníků)

11. místo v eSailGP Cowes

11. místo eSailGP Pop-Up 3

5. místo eSailing Kieler Woche

(každý závod má 6-10 tisíc účastníků)

Karel Lavický (1985)

YC DIM Bezdrev

S windsurfingem začal v roce 2000 v olympijské třídě Mistral One design. Od roku 2005 vede olympijskou kampaň ve třídě RS:X, ve které se zúčastnil olympijských her v Londýně 2012 a v Riu 2016. V roce 2019 vyjel kvalifikaci na olympiádu do Tokia 2021 a zvítězil v anketě Jachtař roku. Vloni se podrobil operaci zad a nyní se připravuje na olympiádu v Tokiu.

Výsledky v roce 2020:

37. místo ME RS:X (43 prken) Vilamoura, Portugalsko

26. místo Czech Windsurfer Cup (68 prken) Lipno

Ondřej Teplý (1995)

Jachtklub Brno

Pochází ze známé jachtařské rodiny. Začínal na Optimistu a má na svém kontě již celou řadu skvělých výsledků. Je několikanásobný mistr ČR v různých lodních třídách. V roce 2013 začal závodit na Finnu. V roce 2015 se v této třídě stal juniorským mistrem světa a na seniorském světovém šampionátu i následně na Mallorce mu jen těsně unikla kvalifikace na olympiádu do Ria. V anketě Jachtař roku zvítězil v letech 2012, 2013, 2014 a 2015 v kategorii juniorů, v letech 2018 a 2019 v kategorii mužů. V letech 2015 a 2018 v této anketě zvítězil i celkově. V roce 2016 ovládl kategorie Muži i Junioři. Nyní se připravuje na mistrovství světa, kde se bude snažit vybojovat kvalifikaci na Olympijské hry v Tokiu 2021.

Výsledky v roce 2020:

12. místo ME Finn (70 lodí) Gdynia, Polsko

1. místo MČR Finn (24 lodí) Lipno

1. místo Pohár ČR Finn (hodnoceno 28 lodí)

3. místo Gran Canaria Sailing Week Finn (7 lodí) Las Palmas

Viktor Teplý (1990)

Jachtklub Brno

Pochází ze známé jachtařské rodiny, od šesti let jezdil na Optimistu, ale hrál také fotbal. Od 11 let se plně věnuje jachtingu a olympiáda se stala jeho snem. Od roku 2010 jezdí na olympijské třídě Laser Standard. Je několikanásobným mistrem České republiky, účastníkem olympiád v Londýně 2012 a v Riu 2016, dvojnásobným mistrem Evropy a vicemistrem světa ve třídě D-One. Nyní se připravuje na olympijskou kvalifikaci, kde se bude snažit vybojovat místo pro Českou republiku na Olympijské hry v Tokiu 2021.

Výsledky v roce 2020:

26. místo ME Laser (126 lodí) Gorki Zachodne, Polsko

2. místo MČR Laser (22 lodí) Nové Mlýny

2. místo MS D-One (15 lodí) Lipno

3. místo Gran Canaria Sailing Week (20 lodí) Las Palmas

4. místo Valenciana Olympic Week (40 lodí), Torrevieja, Španělsko

Junioři

Ondřej Baštář (2006) – Petr Pelnář (2008)

Lokomotiva Plzeň

V roce 2019 se blýskli stříbrnou medailí v kategorii juniorů na mistrovství světa třídy RS Feva. Ve třídě RS Feva spolu závodí pátým rokem. Od začátku ovládli kategorii do 13 let, kde pravidelně vyhrávají MČR i poháry ČR. V posledních třech sezonách se pravidelně umisťují na stupních vítězů i v celkovém pořadí.

Výsledky v roce 2020:

1. místo Český pohár RS Feva celkově

2. místo MČR RS Feva (34 lodí) Lipno

David Drda (2005)

TJ Delfín Jablonec

K jachtingu se dostal v šesti letech díky dědovi, který surfoval. Svůj první závod jel na Optimistu v deseti letech na Jablonecké přehradě. Další rok přestoupil na lodní třídu BIC Techno 293. Na podzim sezony 2017 jel také první závod ve slalomu. Jeho cílem jsou olympijské hry a PWA.

Výsledky v roce 2020:

2. místo MČR Techno 293 (25 prken) Nové Mlýny – 1. chlapec

4. místo v Českém poháru Techno 293 (hodnoceno 44 závodníků) – 2. chlapec

4. místo v Českém poháru FUS (hodnoceno 13 závodníků)

3. místo Torbole International Windsurfing Event v kategorii U17 – Techno 293 (34 prken)

8. místo Andalusian Olympic Week Techno 293 (44 prken) – 5. chlapec

10. místo MČR Funboard (27 prken) Viganj, Chorvatsko – 3. v kategorii U21

14. místo MČR Slalom (34 prken) Viganj, Chorvatsko – 3. v kategorii U21

13. místo Puchar prezydenta Sopotu Techno 293 (36 prken)

Lukáš Kraus (2006)

JK Česká Lípa

S jachtingem začal v roce 2014 v YC Kladno společně s bratrem Tobiášem. Kromě jachtingu lyžuje, hraje tenis a navštěvuje sportovní třídu se zaměřením na atletiku. Přestože začátky jachtingu byly složité, postupně se dokázal umísťovat jak na českých, tak zahraničních regatách. Oblíbil si Gardu, kde se mu podařilo v roce 2017 být po prvním dnu Garda meetingu na 3. místě. Nakonec skončil na 38. místě v kadetech. Dosáhl na mnoho pódiových umístění v rámci nejvyšších závodů na českých vodách a docílil krásných výsledků na zahraničních regatách. Jezdí na lodi Devoti a stejně jako používané plachty ONE Sails by ji za nic nevyměnil. Na jachtingu se mu líbí, že spojuje hodně schopností dohromady (technika, myšlení, předvídavost, fyzička).

Výsledky v roce 2020:

39. místo ME Optimist chlapci (156 lodí) Portorož, Slovinsko

1. místo MČR Optimist (110 lodí) Lipno

1. místo Pohár ČR Optimist (hodnoceno 115 závodníků)

26. místo Mistrovství Polska Optimist (284 lodí) Dziwnow

1. místo MČR 420 (7 lodí) Lipno (společně s Michaeleou Cvikrovou)

18. místo Pokal Burja Optimist (144 lodí) Izola, Slovinsko

39. místo Trofeo Simone Lombardi 2020 Optimist-juniores (237 lodí) Garda, Itálie

80. místo Ora Cup Optimist-juniores (237 lodí) Garda, Itálie

Michal Krsička (2003) – Lukáš Krsička (2003)

YC CERE

Oba bratři začínali v sedmi letech na Optimistu, první úspěchy se dostavily v roce 2015, kdy se zúčastnili ME ve třídě Optimist ve Walesu, následovalo další ME v Bourgasu a MS na Kypru a získali medailová umístění na MČR. Od roku 2018 společně na 29eru. Nyní patří mezi naše nejlepší posádky této třídy.

Výsledky v roce 2020:

3. místo v celkovém hodnocení série Eurocup 29er

2. místo MMČR 29er (27 lodí) Lipno

2. místo Pohár ČR 29er (hodnoceno 16 týmů)

Tibor Nevelöš (2006) – Adam Nevelöš (2004)

SK Štětí

Tibor již v roce 2017 vyhrál MČR i pohár třídy Optimist. Vloni jel na Optimistu jediný závod – mistrovství ČR – a skončil na 3. místě. Již tři roky také úspěšně závodí i ve třídě BIC Techno 293. V roce 2019 skončil v první dvacítce na MS i ME této třídy a vloni vyhrál mezinárodní závod na Gardě. V roce 2019 byl druhý v anketě Jachtař roku mezi juniory. Adam úspěšně závodil na Optimistu od roku 2012. V roce 2015 přidal i třídu BIC Techno 293 (vloni vyhrál Pohár ČR) a v roce 2017 vyzkoušel i Laser 4.7. Společně bratři závodí na 29eru. Ve všech třídách dosahují ve svých kategoriích na skvělé výsledky.

Výsledky v roce 2020:

1. místo MMČR 29er (27 lodí) Lipno

1. místo Pohár ČR 29er (hodnoceno 16 týmů)

3. místo v celkovém hodnocení série Eurocup 29er

5. místo v hodnocení série Eurocup 29er – 1. místo v kategorii do 17 let

Tibor:

1. místo Torbole International Windsurfing Event v kategorii U15 – Techno 293 (28 prken)

5. místo Med Cup Techno 293 kategorie U15 (59 prken) Marseille, Francie

1. místo Czech Windsurfer Cup (68 prken) Lipno

3. místo MČR Optimist (110 lodí) Lipno – 2. starší žák

8. místo v Českém poháru Techno 293 (hodnoceno 44 závodníků) – 3. chlapec, 1. chlapec v kategorii U15

Adam:

1. místo v Českém poháru Techno 293 (hodnoceno 44 závodníků)

6. místo Torbole International Windsurfing Event v kategorii U17 – Techno 293 (34 prken)

2. místo Czech Windsurfer Cup (68 prken) Lipno

Ženy

Johana Nápravníková-Kořanová (1993)

YC Neratovice

S jachtingem začala v 9 letech. Přes mládežnické třídy a úspěchy v nich se dostala až k olympijské kampani v lodní třídě 470 s Lenkou Mrzílkovou na OH 2016, kterou byla nucena ze zdravotních důvodů přerušit a následně ukončit. Po roční rehabilitaci se vrátila zpět k vrcholovému jachtingu s Nikol Staňkovou. Začaly společně jezdit v květnu 2014 na 29eru. Byly členkami reprezentačního družstva B. Plánovaly společnou kampaň pro olympiádu 2020 v Tokiu ve třídě 49erFX, kterou však musely na konci roku 2015 kvůli nedostatku peněz ukončit. V roce 2017 se stala Jachtařkou roku. Johana nyní závodí společně se svým manželem Jakubem Nápravníkem na Fireballu.

Výsledky v roce 2020:

8. místo MČR Fireball (27 lodí) Lipno – 1. žena na kormidle

1. místo mistrovství Itálie Fireball (23 lodí) Castiglioncello, Itálie

9. místo Pohár ČR Fireball (hodnoceno 32 lodí) – 2. žena na kormidle

Hana Ottová (1977)

TJ Sokol Tovačov

Závodnímu jachtingu se věnuje od dvanácti let na pozici kosatníka. Na kormidlo Vauriena se dostala v 16 letech a tuto třídu dodnes neopustila. V průběhu let získala několikrát titul Mistryně ČR a také Český pohár spolu se svou sestrou Marcelou, kterou v pozdějších letech vystřídal synovec Jiří Indrák. Se sestrou se pravidelně účastnila MS a ME. Vyzkoušela si také prostředí námořního jachtingu, kde byla součástí týmu TWINKY HOLKY. Dvě sezony se věnovala team racingu, kde tvořila dvojici spolu s Markétou Kozelskou. V posledních letech je jachting pro ni příjemné zpestření rodinného života.

Výsledky v roce 2020:

3. místo MČR Vaurien (18 lodí) Velké Dářko (společně s Jiřím Indrákem) – 2. mix (1. žena na kormidle)

2. místo Pohár ČR Vaurien (hodnoceno 21 lodí) (společně s Jiřím Indrákem) – 2. mix (1. žena na kormidle)

Michaela Pavlišová (2000)

YC Kovářov

Závodnímu jachtingu se věnuje od roku 2011 jako kosatnice na exolympijském katamaranu Tornado. K tomuto sportu ji přivedl otec, se kterým po celou dobu své sportovní kariéry tvoří posádku lodě CZE 62. Již od počátku se tým pohybuje ve startovním poli na předních pozicích a každým závodem se zlepšuje. V předchozích letech již získala medaile ze světových soutěží, ale sezona 2017 jí vyšla nejlépe. Získala titul světové šampionky a její jméno je navždy zapsáno v seznamu mistrů světa této třídy. Patří k nejmladším závodníkům v mezinárodním poli startujících ve třídě Tornado. V této lodní třídě má svoji budoucnost stále před sebou. Je skvělou „prodlouženou rukou“ svého kormidelníka, ovládá genakr a plachty obřích rozměrů, v plné rychlosti na závodním katamaranu ve vlnách a silném větru. Již dva roky jezdí na Tornadu úspěšně také na kormidle.

Výsledky v roce 2020:

3. místo MČR katamaranů Open (12 lodí) Lipno – 1. mix (na kormidle s Markem Pavlišem)

4. místo MČR Tornado (12 lodí) Lipno – 1. mix (na kosatce se Zdeňkem Pavlišem)

5. místo Mistrovství Rakouska Tornado (12 lodí) Bodensee (na kormidle s Markem Pavlišem)

5. místo Pohár ČR Tornado (hodnoceno 12 lodí) (na kormidle s Markem Pavlišem)

Jana Slívová (1991)

Yacht Club Nechranice

Většinou závodí na prkně třídy Raceboard, na němž dosáhla mnoha úspěchů. V roce 2013 se stala Jachtařkou roku. „90–60–90 jsem nikdy neměla, tak jsem se dala na jachting,“ říká úřadující mistryně Evropy a vicemistryně světa z roku 2019 ve třídě Raceboard a dodává: „Cíl pro následující sezonu je jasný, nominace a letenka do Tokia!“ Bohužel se kvůli zranění posledního nominačního závodu do Tokia nemohla zúčastnit. Na olympiádu se tedy nepodívá.

Výsledky v roce 2020:

8. místo Andalusian Olympic Week RS:X ženy (16 prken)

7. místo ME Raceboard (21 prken) Sopoty, Polsko – 1. žena

10. místo MČR Raceboard (30 prken) Nové Mlýny – 1. žena

5. místo v Českém poháru Raceboard (hodnoceno 20 závodníků) – 1. žena

Dominika Vaďurová (1993) – Sára Tkadlecová (1999)

Jachtklub Toušeň

Od podzimu 2016 tvoří Dominika Vaďurová posádku se Sárou Tkadlecovou na olympijské třídě 49erFX. V roce 2018 Dominika získala české občanství. Za poslední čtyři roky společně absolvovaly mnoho tréninkových a závodních dnů na moři nebo na Gardě, spolupracují s úspěšnými zahraničními trenéry. Účastnily se závodů se světovou špičkou. Jsou členky reprezentačního družstva. Nyní se připravují na poslední olympijskou kvalifikaci, kde se budou snažit vybojovat místo na Olympijské hry v Tokiu 2021. V anketě Jachtař roku vloni zvítězily v kategorii ženy.

Výsledky v roce 2020:

25. místo ME 49erX (40 lodí) Attersee, Rakousko

28. místo Kielerwoche 49erFX (51 lodí) Kiel, Německo

2. místo MČR RS500 (20 lodí) Lipno (pouze Sára na kormidle s Klárou Houškovou)

Juniorky

Beata Dokoupilová (2008)

Jachtklub Brno

Na Optimistu jezdí od svých 8let. Je z Brna, kde trénuje a závodí nejčastěji, ale za sebou má již mnoho závodů a tréninků na moři v zahraničí. Vloni byla jednoznačně nejlepší dívkou třídy Optimist. Závodně také plave a běhá. Ráda se směje a chce se toho hodně naučit.

Výsledky v roce 2020:

39. místo ME Optimist dívky (113 lodí) Portorož, Slovinsko

2. místo MČR Optimist (110 lodí) Lipno – 1. mladší žákyně

2. místo Pohár ČR Optimist (hodnoceno 115 závodníků) – 1. mladší žákyně

43. místo Pokal Burja Optimist (144 lodí) Izola, Slovinsko

48. místo Mistrovství Polska Optimist (284 lodí) Dziwnow

63. místo Haloween Cup-juniores (152 lodí) Garda, Itálie

121. místo Trofeo Simone Lombardi 2020 Optimist-juniores (237 lodí) Garda, Itálie

156. místo Ora Cup Optimist-juniores (237 lodí) Garda, Itálie

Klára Himmelová (2002)

Yacht Club Nechranice

Pochází z jachtařské rodiny, jachtingu se začala věnovat v roce 2011 na Nechranicích a na Kladně. Byla členem SPS v lodní třídě Optimist, nyní je v RD Jun ILCA Radial. Jejím velkým snem je účast na OH v Paříži, i když se nyní připravuje na poslední kvalifikaci do Tokia. Jachting je její velkou láskou, ví, že bez tvrdé práce to nejde. Věnuje také hodně času fyzické přípravě a nezapomíná ani na školu. V letech 2018 i 2019 skončila v anketě Jachtař roku v kategorii juniorek na 3. místě, v roce 2017 na 2. místě.

Výsledky v roce 2020:

5. místo MČR ILCA Radial (21 lodí) Lipno – 2. žena

59. místo Europa Cup ILCA Radial (99 lodí), Dziwnow, Polsko

1. místo MČR ILCA 4.7 (20 lodí) Nové Mlýny

Kristýna Chalupníková (2005)

TJ Rapid Brno

Nadějná windsurfařka pochází z jachtařské rodiny a závodit začala v osmi letech na Optimistu. V jedenácti letech začala se závodním windsurfingem, kterému okamžitě propadla. K jejím největším úspěchům patří především 5. a 6. místo z mistrovství Evropy, 9. místo z mistrovství světa a 10 mistrovských titulů z Mistrovství ČR. V roce 2018 se stala juniorskou Jachtařkou roku, vloni skončila v této anketě druhá.

Výsledky v roce 2020:

1. místo MČR Techno 293 (25 prken) Nové Mlýny

2. místo Andalusian Olympic Week Techno 293 (44 prken) – 1. dívka

7. místo Torbole International Windsurfing Event v kategorii U17 – Techno 293 (34 prken) – 1. dívka

4. místo Puchar prezydenta Sopotu Techno 293 (36 prken) – 2. dívka

3. místo v Českém poháru Techno 293 (hodnoceno 44 závodníků) – 2. dívka

4. místo Czech Windsurfer Cup (68 prken) Lipno

Alessia Palanti (2003)

YC CERE

Alessia se narodila a žije v Itálii v Malcesine u Lago di Garda. Od sedmi let závodila na Optimistu, ve 14 letech přešla na ILCA 4.7. V roce 2018 zajela 3. místo na ME třídy ILCA 4.7 v Řecku v kategorii do 16 let (15. místo celkově) a 5. místo na MS třídy ILCA 4.7 v Polsku v kategorii do 16 let (18. místo celkově) a 3. místo ve třídě ILCA 4.7 na Kieler Woche. V roce 2019 k tomu přidala vítězství na květnovém mistrovství Evropy ILCA 4.7 v Hyeres a vítězství na mistrovství Evropy třídy ILCA Radial do 17 let. Zvítězila také v anketě Jachtař roku mezi juniorkami. Od roku 2019 závodí totiž také na olympijské třídě ILCA Radial. Studuje na Střední umělecké škole v Roveretu. Protože její maminka je Češka, rozhodla se závodit za Českou republiku za Yacht Club CERE. Vloni sice evropský titul ve třídě ILCA 4.7 neobhájila, ale 5. místo je vynikající výsledek. Nyní se připravuje na poslední kvalifikaci na olympijské hry do Tokia 2021.

Výsledky v roce 2020:

5. místo ME ILCA 4.7 (78 lodí) Vilamoura, Portugalsko

1. místo Championat de Mediterranee ILCA 4.7 (53 lodí) Hyeres, Francie

3. místo MČR ILCA Radial (21 lodí) Lipno – 1. žena

20. místo Mistrovství Itálie do 19 let ILCA Radial (120 lodí) Salerno, Itálie – 7. dívka

Kateřina Švíková (2001)

YC CERE

Od roku 2018 závodí na olympijském prkně RS:X. Je členkou reprezentačního týmu a pokoušela se bohužel neúspěšně o kvalifikaci na olympiádu do Tokia. Vloni začala ale závodit na iQFoilu, což je olympijská třída pro Paříž 2024, a připsala si 3. místo mezi juniorkami na mistrovství Evropy.

Výsledky v roce 2020:

12. místo ME iQFoil (29 prken) Silvaplana, Švýcarsko – 3. místo dívky

28. místo ME RS:X (31 prken) Vilamoura, Portugalsko

4. místo Andalusian Olympic Week RS:X ženy (16 prken)

13. místo MČR Funboard (27 prken) Viganj, Chorvatsko – 1. dívka

Týmy

Bohemia Praha

Esse 850 SUGAR

Pavel Štolba, Milan Koláček, Ondřej Vachel

Po vítězství na Rolex Middle Sea Race v roce 2018 tým úspěšně závodil v roce 2019 na Dufouru 34 PAULA a vloni na sportsboatu Esse 850 SUGAR. V letech 2018 i 2019 skončil tým v anketě Jachtař roku na třetím místě.

Výsledky v roce 2020:

1. místo 70. Centomiglia – kategorie Sportsboats do 9 m (4 lodě)

1. místo Lipenský vítr (36 lodí)

1. místo Modrá stuha Lipna (46 lodí)

1. místo Memoriál Karla Smetany Lipno (24 lodí)

Blackstr Sailing Team

Jiří Zelinka, Ondřej Bobek, Alena Zelinková, Anna Havlová, Jan Havel, Josef Rynda, Jaroslav Šebek, Richard Hogg

Kapitán týmu Jiří Zelinka závod Erste Premier Trophy před lety jako bývalý ředitel Erste zakládal. Pořídil si Seascape 18 a začal se jachtingu naplno věnovat. Spolupráce s úspěšným jachtařem Ondřejem Bobkem začala právě na Seascapu, před čtyřmi lety se v téměř stejném složení jako vloni poprvé účastnili i Erste Premier Trophy a skončili třetí. V roce 2018 byli druzí, rok 2019 vynechali a vloni zvítězili. Členové týmu jsou kolegové kapitána z oblasti bankovnictví.

Výsledky v roce 2020:

1. místo Erste Premier Trophy Bavaria 41S (11 lodí) Chorvatsko

Marbo – SK Nový Knín

TBoat T750

Marek Obermajer, Josef Obermajer, Anita Obermajerová

Rodinný tým závodí na Slapech od roku 1998. V roce 2009 byl zakoupen trup závodní plachetnice T750 a svépomocí byl speciál dokončen. Od roku 2010 závodí rodinný tým na T750 především na Slapech. Slapský pohár již vyhrál několikrát. Závodil také úspěšně na Lipně i dalších vodách.

Výsledky v roce 2020:

1. místo Slapský pohár (hodnoceno celkem 98 lodí v sedmi závodech)

Morgan Sailing Team

Karel Taschner, Petr Fiala, Tomáš Vika, Pavel Winkler, Ondřej Janouch, Milan Krajčovič, Jan Zeman, Jiří Šikner

Loni se u Morgan Sailing Teamu podařilo obhájit titul Mistra ČR v námořním jachtingu One Design na lodi First 35 na 24. ročníku České námořní rallye (titul získal tým i v roce 2019).

Výsledky v roce 2020:

1. místo MČR – 24. Česká námořní rallye First 35 (19 týmů), Chorvatsko

Yacht Club Lodní sporty Brno

Josef Pavlovský, Fedor Kubeš, Jan Daněk, Miroslav Fanta, Jindřich Knetig, Jiří Pavlík, Ladislav Všetečka, Pavel Otevřel

Tým složený z členů YC Lodní sporty Brno závodí na různých lodích a v různém složení už několik let. Vloni se mu extrémně dařilo, zvítězil ve všech významných závodech, kterých se zúčastnil.

Výsledky v roce 2020:

1. místo MČR – 24. Česká námořní rallye Elan E4 (10 týmů), Chorvatsko

1. místo Česká jachtařská liga (hodnoceno 15 týmů)

1. místo Erste Premier Trophy Elan E4 (7 lodí), Chorvatsko

1. místo Showman Trophy kajutové plachetnice, Brněnská přehrada (21 lodí)

Akce roku

Česká jachtařská liga – série závodů Lipno, Praha, Brno (pořadatel: Yachting Holidays – Tomáš Musil)

Czech Windsurfer Cup, Lipno, 10.–13. 9. (pořadatel: Yacht Club Jestřábí – Jan Kuchař, Petr Beneš)

Galavečer Jachtař roku 2019, Praha, 6. 3. (pořadatel: ČSJ + YFA – Eva Skořepová, Pavel Winkler)

McDonald`s MČR Optimist, Lipno, 25.–28. 9. (pořadatel: ČSJ + Jachetní klub Černá v Pošumaví – Michal Lojka, Petra Lojková)

MČR One Design – Česká námořní rallye, Chorvatsko, 10.–16. 10. (pořadatel: TPS Centrum – Tomáš Stejskal, Pavel Stejskal)

MMČR – Lipno regata, Lipno, 28.–30. 8. (pořadatel: ČSJ + Jachetní klub Černá v Pošumaví – Alexander Jegorov, Václav Brabec)

Slapský pohár – série závodů kajutových plachetnic na Slapech (pořadatel: Blanka Sezemská, Jíra Havel)

Soustředění dětí a mládeže tříd Optimist, ILCA 4.7, Evropa a Techno 293 na Velkém Dářku, 22. 6.–19. 7. (pořadatel: Yacht Club Velké Dářko – Richard Kafka)

.