Jindřichův Hradec – České volejbalisty čeká v sobotu 8. června u Vajgaru atraktivní duel s Běloruskem (18 hodin), které vede skupinu C Evropské ligy.

Libero českého národního týmu Daniel Pfeffer už je v Jindřichově Hradci. | Foto: Deník/cvf.cz

Jejich tváře se zase rozjasnily. Do Jindřichova Hradce dorazili čeští volejbalisté v podstatně lepší náladě, než před týdnem do Brna. Důvod byl jasný, na úvodní porážku z Běloruska, navázali v domácím prostředí dvěma výhrami – v tiebreaku s Ukrajinou a tříbodovou s Finskem. Jejich naděje na postup do Final four Evropské ligy, tak dostaly reálnější obrysy. Uvolněný byl i Daniel Pfeffer, jenž si zvyká na roli prvního libera národní mužstva. „Jsme nabití pozitivní energií. Víme, že nás čeká rozhodující zápas skupiny. Chceme postoupit, a proto musíme zvítězit,“ burcuje 29letý borec.