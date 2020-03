Fotbalový klub FC MAS Táborsko, účastník Fortuna České fotbalové ligy, oslovil veřejnost s tímto prohlášením.

„Vedení klubu v čele s hlavním trenérem A-týmu Miloslavem Brožkem, členy realizačního týmu a hráči nabízí své síly a čas formou krátkodobé pomoci hlídání dětí nebo i majetku, stěhování, transport, nákupy a jiné činnosti pro všechny spoluobčany (především pro seniory a rodiny s dětmi). Účelem je pomoci rodičům a starším občanům zvládnout všechny úkony, které zjednoduší život v nelehké době. Vaše případné další potřeby vyřídíme individuálně. Kontaktní osobou pro spojení je pan Brožek na tel. čísle 774 892 999. Cílem je vám všem pomoci v této nelehké době a semknout naší sportovní rodinu. Samozřejmostí jsou ochranné pomůcky, které budeme při výkonu používat.“

S podobnou výzvou oslovil veřejnost také druholigový hokejový klub HC Tábor.

„Pokud bude potřeba, jsme připraveni v maximální možné míře,“ prohlásil šéftrenér mládeže a člen správní rady HC Tábor Štěpán Kadilák na webu a facebooku HC Tábor. Právě on je kontaktní osobou pro lidi, kteří by případnou pomoc od táborského hokejového klubu chtěli využít, a to prostřednictvím telefonního čísla 774 25 25 22.

Klub HC Tábor může nasměrovat svou pomoc a podporu vstříc seniorům, pracovně zaneprázdněným rodičům a případně i městu, pokud bude zapotřebí zmobilizovat síly. Ať už se jedná o zajištění nákupů, doručení zásilek na poštu či úřady, domácí i venkovní práce v jejich nemovitostech a podobně.

„Činovníkům ani hráčům táborského klubu není současná situace lhostejná. Lidé by měli stát v této nelehké době při sobě. Když na to budou naše možnosti a síly stačit, rádi jim pomůžeme,“ řekl Štěpán Kadilák.