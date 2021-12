České Budějovice - O nadcházejícím víkendu budou zimní mistrovství ČR žactva v plavání. Několik jihočeských talentů má reálné naděje na medailový zisk.

V kategorii 13letých, kteří budou závodit v Mladé Boleslavi, je to rozhodně Adéla Preislerová z Jindřichova Hradce, která letos zatím drží nejlepší český čas na 100 kraul a je třetí na poloviční trati. Měly by ji čekat i "vytrvalecké" disciplíny 400 PZ, 200 kraul a 200 motýlek. Také Hubert Bayernheimer ze Strakonic patří k uchazečům o "bednu", ve své kategorii je letos třetí v republice na 100 i 200 prsa. Do desítek nejlepších patří i v polohovkách, stejně jako jindřichohradecké Eliška Jahodová a Karolína Šindelářová.